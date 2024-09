Renfe oferirà fins a 30.500 places diàries d'autobusos per les obres del túnel de Roda de Berà

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El consell d'administració de Renfe ha adjudicat a la Unió Temporal d'Empreses (UTE) Tarragona el servei d'autobusos que ha de garantir la mobilitat per als usuaris de ferrocarril del Camp de Tarragona afectats pel tall ferroviari a causa de les obres que s'han de fer al túnel de Roda de Berà (Tarragonès).

L'import del contracte és de 29,2 milions d'euros, es disposarà de 87 autobusos i s'oferiran més de 600 circulacions i 30.500 places diàries durant els cinc mesos de treballs. Les línies afectades són l'R14, R15, R16, R17 i RT2. El pla de transport alternatiu començarà l'1 d'octubre i s'allargarà fins el 2 de març del 2025.

Segons ha informat Renfe en un comunicat, el servei per carretera cobrirà els trajectes entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona. Els autobusos faran trajectes directes i trajectes amb parades intermèdies.

El servei alternatiu per carretera, estarà sincronitzat amb els horaris del servei de Rodalies. Els serveis de les línies R14 i R15 seran desviats per la línia Sant Vicenç de Calders - Valls - La Plana-Picamoixons, evitant el doble transbordament a una part important dels usuaris. Per la seva part, els viatgers de la línia R16 disposaran d'un servei alternatiu per carretera directe entre l'Hospitalet de l'Infant i Sant Vicenç de Calders per minimitzar el temps de viatge. La situació es repetirà per les connexions entre Sant Vicenç de Calders i Salou - Port Aventura.

Renfe ha apuntat que l'operativa s'ha dissenyat amb la Generalitat, els ajuntaments implicats i les plataformes de viatgers de Tarragona. Renfe també intensificarà la campanya de comunicació sobre aquestes afectacions als seus usuaris.

