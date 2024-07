L'exregidora de Salou Montse Porter mor després de caure des del balcó de casa seva

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

L'exregidora de Salou, Montse Porter ha mort aquest dimecres 31 de juliol en precipitar-se des del balcó del seu habitatge a la Via Augusta de Salou segons ha publicat el Diari de Tarragona.

Porter va entrar al govern municipal l'any 1999 amb el partit FUPS (Formació Unitat per Salou) i va treballar durant tres mandats al consistori municipal fins a retirar-se de la primera línia política al 2011. És especialment recordada per la seva tasca com a regidora de Medi Ambient.

Porter, tenia 60 anys i, segons ha detallat Diari de Tarragona, el seu estat de salut era delicat.

