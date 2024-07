Buscando el Qué, el Quién y el Cómo de La Cella

Publicado por Cristina Serret Verificado por Creado: Actualizado:

El yacimiento de La Sella, situado en el término municipal de Salou, se corresponde con un poblado protohistórico –fechado en el primer milenio a.C.– que habría sido poblado por varias culturas, especialmente iberos, griegos y púnicos. Es considerado un asentamiento comercial y un punto de intercambio económico y social con algunos de los puertos más importantes del Mediterráneo occidental, como las colonias griegas de Massàlia (Marsella), de Magna Grecia (Sicilia y Sur de Italia), y Ebussus (Ibiza).

Aunque una parte del yacimiento ya estado excavado por el Ayuntamiento de Salou, quedan muchas preguntas por responder sobre el origen, formación y funcionamiento del poblado. Es por eso que el Puerto de Tarragona, la URV y la empresa IBERO han impulsado la excavación de la zona meridional del yacimiento, hecho que permitirá doblar la parte excavada hasta ahora.

De esta manera, el equipo liderado por Jordi Diloli (URV) e Ivan Cots (IBERO) espera confirmar varios descubrimientos efectuados en las excavaciones que se han hecho desde el año 2010. Se espera que los trabajos arqueológicos, que tendrán una duración de cinco meses, aporten nuevas informaciones que sirvan para determinar quiénes fueron los fundadores del núcleo, o corroboraron las particularidades urbanísticas del poblado, que se fundó a partir de un reparto en lotes del suelo siguiendo dos tipos de cuadrículas predeterminadas. También se quiere averiguar si un edificio en particular que parece tener un dibujo esquemático tripartito, responde a un uso no residencial, ya que hasta ahora no se han localizado espacios culturales o de almacenaje.

Otra cuestión que se preocupa los investigadores es averiguar de dónde proviene la iniciativa de fundar una ciudad como esta, desde un esquema igualitario con habitantes de estatus social alto, valorando si podría ser de origen griego o cartaginés.

Tal como explican los responsables del proyecto, una vez excavado todo el sector meridional, el equipo efectuará una extensa documentación fotográfica y fotogramétrica de las estructuras exhumadas con el objetivo de mantener una reproducción fiel y detallada de todos los menajes originales, previendo una posible consolidación y adecuación para su socialización.

