Pasear por un bosque en miniatura en el corazón de Valls

El número 957 de la revista semanal Claxon, publicado el 2 de mayo de 1988, recogía un anuncio de cinco líneas encabezado por la palabra Bonsai, en la que se hacía un llamamiento para formar un club de aficionados al cultivo de estos árboles enanos (ved foto superior). Detrás de la iniciativa había dos amigos, Miguel Ángel Rubio y August Pagès, que muy pronto pasaron a ampliar el grupo: fruto del anuncio, se los sumó Lluís Amenós. Los tres acabarían siendo impulsores y fundadores de la Asociación Tarragona Bonsai, que se constituyó oficialmente el 1 de febrero de 1989, con dos socios más: Esteve Ferriol y Montse Bordas. Aquel mismo año, la entidad ya montó la primera exposición de bonsais al Palau de la Diputación, en Tarragona. Poco después, la muestra se trasladaría a Valls, ya en el marco de la Firagost.

Tres décadas después, la Asociación Tarragona Bonsai sigue en plena forma, con unos ochenta de socios y con esta exposición anual a la Firagost, siendo esta una de las actividades principales de la entidad.

Este año, la 32.ª Exposición de Bonsais en Valls se hará los días 6 y 7 de agosto, con una novedad importante: se rompe la tradición de exponer en el Patio de Sant Roc para trasladar la muestra a la plaza del Museo Casteller. «Es un lugar fabuloso y pensamos que exponer allí es un privilegio», asegura Jordi Tudó, miembro de la Junta de Tarragona Bonsai. El representante de la entidad explica que, aunque todavía no se han cerrado las inscripciones, cuentan tener una cincuentena de participantes, cifra similar a la de los años anteriores. La muestra, explica Tudó, permitirá contemplar una gran variedad de estos árboles. Muchos, además, tienen un gran valor, más sentimental que económico: «Hay bonsais que ya son de segunda generación. Es decir, que los empezaron a cultivar a los padres, y ahora los tienen los hijos». Jordi explica que eso es relevante por el hecho de, sobre todo, que años atrás no había la información que hay ahora: «La gente que empezó hace treinta años sólo tenían traducciones que se hacían del japonés al inglés y del inglés al español. Además, el mundo del bonsai todavía estaba muy cerrado y no se facilitaba toda la información». Ahora, con internet, todo es más fácil». Él mismo se inició ahora hace unos ocho años, a pesar de asegurar que tiene relativamente pocos: «Tengo entre 35 y 40, pero esta afición es como una locura, hay personas que tienen más de 60». El cambio climático, detalla, es uno de los principales problemas que se encuentran hoy día. «Por eso ahora la tendencia es escoger especies mediterráneas que se adaptan mejor al calor».

