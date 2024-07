PortAventura World trabaja en una nueva atracción que se situaría en la Polinesia

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Los amantes de las atracciones están siempre espectantes de las últimas novedades del parque temático PortAventura World de la Costa Daurada. Y se que después del estreno de Uncharted en el Far West, desde algunos chats ya se especula sobre la nueva atracción que ofrecerá el parque situado entre Vila-seca y Salou.

Según explican desde Parque a parque, la próxima novedad del parque té de atracciones se situará en la zona de la Polinesia, junto al lago, y ocupará una superficie de 8.000 metros cuadrados. La nueva atracción sustituiría el actual Teatre Makumanu, donde se han hecho espectáculos como Aloha Tahití o Aves del paraíso. Se espera que el anuncio no se haga oficial hasta el año que viene.

Desde el foro han abierto un debate con sus usuarios sobre qué tipo de montaña rusa podrían poner, descartando los espectáculos o alguna atracción de realidad virtual.

Novedades este 2024

De momento, lo que si es seguro es que PortAventura World tendrá una nueva atracción en el recinto del antiguo Horror in Penitence este 2024. Desde su cuenta de X aseguran que no es un pasaje de terror ni ninguna otra atracción de realidad virtual. La nueva experiencia se llamará Hysteria in Boothill.

A raíz de su anuncio en sus redes, algunos usuarios han deducido que la historia girará aparentemente en torno a los Mc Gregor y del cementerio de Penitence.

