PortAventura World tendrá una nueva atracción en el recinto del antiguo Horror in Penitence

PortAventura World ha informado, a través de sus redes sociales, que pondrá en marcha una nueva atracción muy pronto. «Algo está pasando en las calles de Penitence... No es un pasaje de terror. No es otra realidad virtual. Si nada te sorprende, es que todavía no has vivido algo surreal. ¿Te atreves?», indica el parque de atracciones a través de un vídeo.

PortAventura también ha dado a conocer el nombre de la nueva experiencia que albergará el recinto del antiguo Horror in Penitence, Hysteria in Boothill. De hecho, algunos usuarios han deducido que la historia girará aparentemente entorno a los Mc Gregor y al cementerio de Penitence.

