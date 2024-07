Unos grandes damascos reproducen el Séquito del Morell a tamaño gigante

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El Morell está de Fiesta Mayor. Y sólo hay que echar una ojeada entre la Era del Castell y la plaza de la Església para darse cuenta de ello. Este lugar del pueblo está adornado, desde el pasado fin de semana, con unos grandes damascos, que reproducen los elementos del Séquito y de la cultura popular morellenca. Las creaciones, que tienen un formato de ilustración, son obra de Elisabet Boal y se presentaron al público el pasado viernes en un acto en el Teatro Auditorio del Centro Cultural del Morell.

En concreto, los damascos, que hacen más de 4 metros, reproducen el Drac, los Diables, los Capgrossos, la Zeuzera Pyrina, los sardanistas, los gegants y el Sant. «Ha sido un proyecto al que le hemos dedicado más de medio año de trabajo, contactos y mucha ilusión», explicaba durante el acto el concejal de Cultura y Fiestas, Miquel Roig. «Unos damascos que sirven para reivindicar y aplaudir toda la cantidad de trabajo e importancia de las entidades y asociaciones que hacen que tengamos una cultura morellenca tan rica y potente como la actual», añadía el mismo Roig.

En esta línea, el alcalde del Morell, Eloi Calbet, aseguraba que «Hacemos bandera siempre, y en este caso nunca mejor dicho, de todas las asociaciones que durante todo el año programan cultura y alimentan nuestro pueblo y el territorio». Y remarcaba: «No había mejor ocasión para llevar a cabo este homenaje que en días de Fiesta Mayor».

Un reto creativo

«Cuándo se me propusieron el proyecto me pareció muy interesante y desde el primer día que ha sido todo muy fácil, nos he entendido muy bien, la propuesta era clara y creo que ha sido un reto, porque no lo había hecho nunca y también porque el tiempo era limitado», comentaba la creadora de los damascos, Elisabet Boal. Y añadía «al final el resultado espero que sea un orgullo para todas y todos vosotros», decía ante el público asistente a la presentación que llenó el Teatro morellenc. Los damascos se podrán ver colgados en el centro del pueblo durante todos los días de Fiesta Mayor.

