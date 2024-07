The Tyets i Dr. Calypso, el show de Toni Albà i el Seguici, plats forts de la Festa Major del Morell

Publicado por Anna Ferran Verificado por Creado: Actualizado:

Després d’un primer cap de setmana festiu, amb actes destacats com la presentació de la Vibrieta Francolina, el Morell encara els dies centrals de la seva Festa Major d’estiu en honor a Sant Abdó i Sant Senén. Fins al pròxim dilluns, el poble viurà els dies grans de la festivitat, que enguany té com a noms propis destacats les formacions musicals The Tyets i Dr. Calypso, l’actor i còmic Toni Albà i, per descomptat el Seguici i les entitats morellenques.

Avui a la nit, les actes continuen amb una sessió de cinema, en la qual es projectarà el film Saben aquell. Per demà, s’han programat dues propostes dirigides, especialment, a la canalla. D’una banda, a la tarda es disputarà el 1r Torneig 3x3 de Futbol Sala. De l’altra, a les 8, la companyia de circ Martini & Manzani oferirà l’espectacle Mice.

Els actes de dijous inclouen activitats ben diferenciades. Començaran a dos quarts de 6 de la tarda amb una xerrada de descoberta del fons marí a la Biblioteca. De les 6 a les 9, es durà a terme un escape room inspirada en una invasió alienígena. I la jornada finalitzarà amb la tradicional Festa de la Pedregada.

No serà fins al divendres a la tarda quan es doni el tret de sortida oficial a la Festa Major morellenca. Els elements del Seguici de l’Embruix recorrerà en cercavila els carrers del poble per a anunciar l’inici de la festivitat. En acabar, a dos quarts de 9, l’avinguda Catalunya es vestirà de gala per a escoltar el pregó, que enguany anirà a càrrec de l’actor i còmic Toni Albà.

La festa seguirà amb el sopar popular, a la rambla Joan Maragall, que comptarà amb l’actuació de la xaranga McKensy’s Clan Band. La jornada s’arrodonirà amb el concert de versions Yo suspendí EGB i la sessió del DJ José Valdel, a la mitjanit a l’avinguda Catalunya.

Dissabte arribaran algunes de les activitats més destacades del programa. La jornada començarà amb el tir al plat a la Granja dels Frares. Al migdia, serà el torn del vermut de Festa Major amb el DJ Francesc Torres i de la tempta de vaquetes. Per a rebaixar la calor de les tardes estivals, es podrà gaudir, un any més de la Zeuzera Pyrina Refrescant, amb una guerra d’aigua final a la plaça de la Font. Els amants de la tradició no es podran perdre les sardanes amb la Cobla La Principal de Tarragona, a les 7.

Una hora més tard, es farà una segona tempta de vaquetes. I la jornada acabarà amb molta música, amb el concert i ball de l’orquestra Sabor Sabor, a les 8 a l’avinguda Catalunya, i amb el concert estrella de la festivitat morellenca, que portarà a sobre de l’escenari de l’avinguda dels Països Catalans a The Tyets, Dr. Calypso, DJ Haffi i PD Peting.

Si bé Sant Abdó i Sant Senén se celebra el 30 de juliol, el Morell viurà el dia central de la Festa Major el diumenge. El dia es llevarà amb les matinades traguejades amb els grallers del Morell i de Vilallonga. A les 10 del matí, hi haurà una nova tempta de vaquetes. Al punt del migdia, se celebrarà l’ofici solemne de Festa Major; una missa cantada, que comptarà amb la participació de la Coral Guspira.

A continuació, es podrà gaudir del vermut de Festa Major. De cara a la tarda, s’ha programat la 61a Cursa Ciclista Gran Premi del Préssec i una tempta de vaquetes. A partir de les 8 del vespre, tot el Seguici cerimonial morellenc sortirà al complet. El dia acabarà amunt amb l’espectacle Locus Operandi de Toni Albà.

El pròxim dilluns, dia 29, el Morell acomiadarà la seva Festa Major d’estiu i ho farà amb tres propostes a l’altura. Al matí, la canalla podrà gaudir de la Festa Aquàtica a les piscines. A la tarda, la companyia Més Tumacat oferirà l’espectacle infantil Tumàcats d’aigua! i, en acabar, es farà la festa de l’escuma.

Com és habitual, la Festa Major acabarà amb el correfoc del Ball de Sant Miquel i del Drac del Morell, elements que enguany celebren aniversaris destacats. Concretament, el Ball de Sant Miquel compleix 40 anys i el Drac celebra el 30è aniversari. Per aquest motiu, han convidat un bon grapat de colles de foc i tots plegats posaran el punt final a la festa amb foc i pólvora.