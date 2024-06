Detienen a una persona e investigan otra por tráfico de drogas en la Canonja

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Durant aquesta última setmana, els funcionaris de la Guàrdia Municipal de la Canonja, en compliment de l’ordenança municipal de convivència ciutadana de la Canonja, han dut a terme vàries actuacions a diversos punts de la localitat que han acabat en denuncies als presumptes infractors.

Set actuacions han estat per consumir begudes alcohòliques a la via pública, quatre per tinença de drogues tòxiques, dos per portar armes prohibides (una defensa extensible i una carabina d’aire comprimit), dos per abocaments de runa, una per consum de substàncies estupefaents i una per embrutar la via pública, tanmateix, i d’acord amb la Llei Orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana, s’ha intervingut temporalment una navalla que podia ocasionar perill per a la seguretat de persones i béns.

A part d’aquestes intervencions, s’ha detingut a una persona per un presumpte delicte contra la salut pública (tràfic de drogues) i s’ha investigat a un altre pel mateix fet.

En l’àmbit del trànsit s’ha denunciat penalment a tres persones, un per conduir sense permís o llicència i dos per conduir sota la influència de l’alcohol, realitzant també tres denúncies administratives a conductors per conduir amb una taxa d’alcohol superior a 0’25 mg/l en aire espirat i una denúncia per conducció temerària.

Des del cos de la Guàrdia Municipal destaquen que aquestes dades són dels últims set dies i que la lluita continua dia rere dia per tal de garantir la bona convivència, la seguretat i el benestar dels ciutadans i ciutadanes de la Canonja.

