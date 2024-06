Publicado por Pep Santos Alasà Verificado por Creado: Actualizado:

Pasajeros del tren R16 que cubría la ruta Cambrils-Barcelona-Sants han denunciado una agresión en el último vagón del convoy este domingo por la noche.

Según ha denunciado el usuario de X (antiguamente Twitter) @friedriich_, durante un trayecto del tren este domingo, un hombre empezó a llamarlos «andrógenos» y después los lanzó un plato de albóndigas. Los afectados han relatado que, al intentar buscar ayuda, se comunicaron con el personal de seguridad de Renfe Rodalies, los que los informaron que no podían intervenir a causa de la ausencia de un interventor en el tren.

«Nos dijeron que no lo podían creer ni a él ni a nosotros porque no había interventor y, siendo cuatro personas, no tendríamos nada que perder con esta persona», explica el agredido. Asimismo, señala que los otros viajeros del vagón no reaccionaron ni intervinieron ante la situación de violencia.

La publicación del agredido sigue cuestionando la seguridad y el protocolo de respuesta ante incidentes violentos en los trenes de Cercanías. La víctima se pregunta qué medidas se tienen que tomar para garantizar su protección y la posibilidad de denunciar adecuadamente estos hechos. ¿«Qué tiene que pasar para que nos amparen en estos casos y se pueda denunciar debidamente? ¿Qué nos peguen y haya sangre»?, cuestiona.

