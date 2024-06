La Generalitat ve posible convencer a Salou y aprobar este verano el proyecto del tranvía

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La Generalitat ve posible que Salou reconsidere su oposición al tranvía del Camp de Tarragona y que avance la fase 1 del proyecto que tiene que unir Cambrils y Vila-seca por la antigua línea de ferrocarril.

En declaraciones a ACN, el director general de Infraestructuras de Movilidad del Departament de Territori, David Prat, defiende que se trata de una infraestructura «moderna de última generación» y que con Salou «están coordinando el proyecto de urbanización al detalle». Por todo eso, ve factible que este verano se apruebe el proyecto constructivo para, antes de acabar el año, licitar las obras y empezarlas en 2025. Prat reconoce que la ausencia de presupuestos de la Generalitat retrasará «un poco» el inicio previsto de los trabajos.

Prat se muestra convencido de que acabarán consensuando la implantación del tranvía a su paso por Salou. «Con Vila-seca y Cambrils hemos pactado tramos con catenaria porque no se puede hacer todo el trazado sin. Si hiciéramos todo el proyecto sin catenaria el tranvía sería mucho más lento y daríamos un peor servicio, y tiene que ser atractivo para el usuario», señala.

Respecto del paso por Salou, el director general remarca que han hecho decenas de sesiones de trabajo y que se ha llegado a un nivel de detalle muy alto. Por eso rechaza la opinión del alcalde salouense, Pere Granados, que ha asegurado los últimos días que será una barrera. «No lo compartimos en absoluto; estará totalmente adaptado a la trama urbana», enfatiza, y destaca que se ha consensuado con los técnicos municipales que haya tramos a muy baja velocidad donde «la gente podrá cruzar casi sin mirar». «Buscamos la máxima integración como en todas las ciudades del mundo» donde hay este medio de transporte, afirma.

A pesar de las reticencias de Salou, el director general asegura que están «determinados a que salga adelante» porque «es un proyecto vertebrador». «En el Camp de Tarragona tenemos muchas infraestructuras que se han pensado más para que sean de paso que para dar servicio al territorio y esta está pensada exclusivamente para aquí», razona. Además, pone encima de la mesa los datos de la última encuesta de movilidad cotidiana de la región, que apunta que «el 95% de los desplazamientos del Camp de Tarragona se hacen dentro del Camp de Tarragona». Por lo tanto, adelanta que seguirán trabajando con Salou». Por nosotros no será. Haremos todo lo necesario para intentarlos convencer de que es un buen proyecto», insiste.

Primero, la primera fase

Ante la negativa de Salou, los alcaldes de Tarragona y Reus levantaron la mano ofreciéndose para adelantar el máximo posible la fase 2 del tranvía -que tiene que unir las dos ciudades por Vila-seca y la Canonja. Prat sin embargo, descarta esta posibilidad. «Empezamos por el tramo entre Cambrils y Vila-seca porque la prioridad es devolver un servicio ferroviario en estos municipios», resalta y, además, los trámites de la fase 1 están bastante más avanzados.

En concreto, a la primera fase le falta terminar el proyecto constructivo y ya se podrán licitar las obras y la compra del material móvil. En cambio, a la segunda le falta aprobar definitivamente el estudio informativo y para que eso pase antes habrá que redactar la Declaración de Impacto Ambiental que tiene que hacer la Dirección General de Políticas Ambientales. «Esperemos que eso sea en los próximos meses» y así, el estudio esté terminado antes de acabar el 2024, dice Prat. Después, habrá que elaborar el proyecto constructivo.

«Con la segunda fase correremos tanto como podamos, pero no en detrimento de la primera que lo normal sería que llegara antes. Queremos llegar a un acuerdo con Salou», explica. Así pues, la previsión es que el tramo entre Cambrils y Vila-seca entre en servicio a finales del 2026, mientras que Reus y Tarragona quedarían unidas antes de acabar en el 2028.

Para acabar de desarrollarlo todo, hará falta partida presupuestaria, y con escenario de presupuestos prorrogados este año la situación se ha complicado. «Este año no podremos empezar a gastar», ilustra Prat. Este impedimento no afecta a los trámites administrativos ni los calendarios de las licitaciones, pero sí el inicio de las obras. Por eso, para desarrollar el tranvía hará falta que el nuevo Govern apruebe unas nuevas cuentas. «No está en riesgo pero este año no podemos empezar. Lo sacaremos adelante pero sí que nos ha retrasado un poco», reitera el director general. Y añade: lo importante es licitar porque si licitas, empieza; y si empieza quiere decir que acabará», ilustra. La primera fase está valorada en unos 150 millones de euros.

Trazado acordado

Con el dibujo del trazado de las dos fases acordado con los respectivos ayuntamientos, desde Territori se trabaja ahora en «perfilar» detalles. Por ejemplo, en el municipio de la Canonja o en los barrios de Ponent de Tarragona. Uno de los últimos que se ha acabado de definir es la llegada del tranvía a la estación de Adif de Tarragona por la calle del Mar. Se trata de una calle muy estrecha por la que habrá que coger una parte de unos terrenos anexos, también propiedad de Adif, con quien ya hay un acuerdo. «Haciendo retroceder un poco el muro, ya tenemos suficiente», ejemplariza. En este tramo habrá doble vía, excepto en la parte inicial de la calle que hace esquina con Pere Martell, donde la presencia de una vivienda obliga a que haya unos 40 metros con vía única. «No será ningún problema», manifiesta Prat.

Te puede interesar