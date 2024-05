Granados considera «obsoleto» el proyecto del TramCamp actual: «En Salou no se hará»

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Salou ha ratificado, en la sesión plenaria celebrada este miércoles, el decreto de alcaldía de comparecencia ante la Comisión Territorial de Urbanismo del Camp de Tarragona, formulando alegaciones en el Pla Especial Urbanístic del Tramvia del Camp de Tarragona. El consistorio mantiene su oposición al modelo actual que se propone para aplicar al tranvía que tiene que unir los principales municipios del Camp de Tarragona.

Les razones las exponía ya hace algunas semanas el alcalde salouense, Pere Granados, y las concentraba en la negativa a permitir la instalación de un sistema de catenaria para alimentar el funcionamiento de los tranvías.

Granados defendía la necesidad de utilizar a otros modelos de vehículos que permitieran una mayor autonomía funcionando con baterías. En este sentido, desde el gobierno catalán se argumentaba que esta tecnología era mucho más cara porque sólo la tenía una única compañía.

Ahora, Pere Granados, ha especificado que Salou no tan sólo considera un problema el uso extensivo de catenaria, sino que también afirma que el sistema escogido genera una elevación en las vías que se acaba convirtiendo en una barrera en las calles por donde pase el tranvía». El alcalde añadía que, «una persona con silla de ruedas o una familia con un cochecito no podrá atravesar la calle hasta que no encuentre un punto donde no haya la elevación que generará la plataforma por las vías».

En Salou , no

El alcalde se mostraba categórico, «se trata de un proyecto obsoleto y destroza los núcleos urbanos. Nosotros defendemos un tranvía muy integrado en la trama urbana y muy inclusivo para las personas y eso no es lo que plantea el proyecto actual. Este sistema tranviario en Salou no se implantará». «Qué busquen otro sistema», indicaba.

El alcalde iba más allá e incluso proponía como alternativa, para hacer conexiones interurbanas, «los autobuses rápidos o el bus-tram y a més, con un coste mucho más bajo que el que plantea el tranvía». Pere Granados defiende que la posición municipal es en defensa del ciudadano. «No se entiende», añadía, «porque está el interés en implantar un sistema que es obsoleto y que en ningún otro lugar se está planteando».

