La Feria de la Vino de la Canonja reparte casi 10.000 degustaciones

La Canonja celebró el pasado sábado la segunda edición de la Feria del Vino superando todas las expectativas y aumentando la afluencia de público respecto la primera edición. En total se vendieron cerca de 10.000 tickets y pasaron más de 2.000 personas entre canongins y gente otros pueblos que se acercaron a la Canonja atraídos por el éxito de la Feria del Vino del año pasado.

Este año el acontecimiento había cambiado de ubicación y ha tenido lugar en el aparcamiento del Mas de l'Abeurador, ya que la Rambla 15 d'abril se encuentra en obras.

La Feria del Vino, organizada por el área de Promoción Económica del Ayuntamiento de la Canonja, con la colaboración de la Bodega del Pañol, contó con la presencia de diferentes bodegas de varias denominaciones de origen: Bodegues Visendra y los Cavas Magrinyà Calaf (D.O Tarragona), Puig-Batet (D.O.Penedès), Influència (D.O Terra Alta), La Conilla (D.O Montsant), Costers del Priorat (D.O Priorat) y las Bodegas Vallobera de la DO Rioja.

Además de las bodegas, la Feria contó con tres foodtrucks que ofrecían propuestas gastronómicas y bebidas sin alcohol. Tampoco faltó la música de la mano del grupo local Sal 150 que actuó al mediodía y del conjunto de versiones Popurris Band que amenizó la tarde noche.

La concejala de Promoción Económica, Lídia Muñoz, ha asegurado que «la acogida de la feria ha sido espectacular». Y ha añadido que «después del éxito del año pasado que nos quedamos sin copas y que algunas bodegas agotaron las existencias de vino, este año ya íbamos preparados para hacer frente al aumento de público que ya se preveía. Estamos muy satisfechos de cómo ha ido la jornada y nos demuestra una vez más que la Canonja está preparada para acoger este tipo de acontecimientos que dinamizan el municipio y lo dan a conocer en el resto de pueblos de los alrededores».

La Feria del Vino de la Canonja ha llegado para quedarse y se situará dentro del calendario de ferias y fiestas del tarragonès.

