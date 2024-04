La 2.ª la Feria del Vino de la Canonja se traslada en el aparcamiento del Mas de l'Abeurador

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El próximo sábado 11 de mayo vuelve la Feria del Vino en la Canonja. Este año, la segunda edición cambia de escenario y se traslada al aparcamiento del Mas de l'Abeurador. Durante todo el día, se podrán probar vinos de diferentes Denominaciones de Origen catalanas: D.O. Montsant, D.O. Terra Alta, D.O. Priorat, D.O. Penedès y D.O. Tarragona y también con la presencia de la DO Rioja.

Les carpas de vinos se complementarán con la presencia de foodtrucks que ofrecerán propuestas gastronómicas variadas. También habrá actuaciones musicales que amenizarán la jornada. A las doce y media será el turno de la banda de rock-celta Sal150 y a las siete de la tarde será el turno de Popurris Trio.

La Feria tendrá dos sesiones, la del mediodía que empezará a las once y media y acabará a las tres y media y la de la tarde-noche que empezará a las seis y finalizará a las 12 de la noche.

La Feria del Vino está organizada por el área de Promoción Económica del Ayuntamiento de la Canonja, con la colaboración del Celler del Pallol que han querido reafirmar el éxito del año pasado con esta nueva edición. «El año pasado vendimos 6.000 tickets y 1.500 copas y esperamos superar estas cifras el próximo 11 de mayo», comenta la concejala de Promoción Económica, Lidia Muñoz.

Los precios de las consumiciones serán los mismos que el año pasado. El ticket por una consumición de vino será de 2,5 euros, la copa también a 2,5 euros y 10 euros cuatro consumiciones con la copa y el portacopas de regalo.

