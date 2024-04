La 2a la Fira del Vi de la Canonja es trasllada a l’aparcament del Mas de l’Abeurador

El proper dissabte 11 de maig torna la Fira del Vi a la Canonja. Enguany, la segona edició canvia d’escenari i es trasllada a l’aparcament del Mas de l’Abeurador. Durant tot el dia, es podran tastar vins de diferents Denominacions d’Origen catalanes: D.O. Montsant, D.O. Terra Alta, D.O. Priorat, D.O. Penedès i D.O. Tarragona i també amb la presència de la DO Rioja.

Les carpes de vins es complementaran amb la presència de foodtrucks que oferiran propostes gastronòmiques variades. També hi haurà actuacions musicals que amenitzaran la jornada. A dos quarts d’una serà el torn de la banda de rock-celta Sal150 i a les set de la tarda serà el torn de Popurris Trio.

La Fira tindrà dues sessions, la del migdia que començarà a dos quarts de dotze i acabarà a dos quarts de quatre i la de la tarda-vespre que començarà a les sis i finalitzarà a les 12 de la nit.

La Fira del Vi està organitzada per l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Canonja, amb la col·laboració del Celler del Pallol que han volgut reafirmar l’èxit de l’any passat amb aquesta nova edició. «L’any passat vam vendre 6.000 tiquets i 1.500 copes i esperem superar aquestes xifres el proper 11 de maig», comenta la regidora de Promoció Econòmica, Lidia Muñoz.

Els preus de les consumicions seran els mateixos que l’any passat. El tiquet per una consumició de vi serà de 2,5 euros, la copa també a 2,5 euros i 10 euros quatre consumicions amb la copa i el portacopes de regal.

Et pot interessar: