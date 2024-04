Pep Moreno (Deliranto): «Nuestro rasgo diferencial es tocar las emociones de los clientes a través de los cuentos»

Publicado por Cristina Cuadrat Gonzalez Verificado por Creado: Actualizado:

Su restaurante, Deliranto, es conocido por vincular cuentos clásicos y gastronomía. ¿Cómo nace esta idea?

«Yo abrí Deliranto en febrero del 2017 y un mes después, en marzo, me rompí la rodilla. Con esta lesión decidí cerrar y lo reabrí en septiembre. Durante estos meses visité el Antic Molí, en Ulldecona. Vicenç hacía el menú del Trivial en el que acompañaba los platos con unas tarjetas y, en mi cabeza, estas podían ser las cartas de la reina de corazones de Alícia. Justamente mi hija estaba leyendo Alícia en el país de las maravillas y, en la contraportada, Carroll dejó escrito que las dos Alícias no son cuentos para niños, sino cuentos en los que los adultos se convierten en niños. Por eso sacamos adelante la idea de explicar Alícia al país de las maravillas y que, de esta manera, el menú degustación llevara al cliente hacia los recuerdos del cuento. A la gente le emocionó que hubiera un valor añadido y decidimos añadir el Mago de Oz, el Cuento de Navidad de Dickens y cuando hicimos El Principito nos dieron una Estrella Michelin. Allí vimos que nuestro rasgo diferencial es tocar las emociones de los clientes a través de los cuentos».

Después también introdujeron dos óperas.

«Yo soy un friqui de la ópera y quería hacer un cuento con un valor añadido. Y claro, la ópera lo tenía: una historia con un valor añadido, la banda sonora. Pablo Alcaraz me dijo que tenía que ser la primera de la historia, La fábula de Orfeo, de Monteverdi. Mientras lo confeccionábamos, ya que es un proceso de unos seis meses, nos dieron la Estrella Michelin. Fui a Sevilla a recogerla y recibí un montón de mensajes de Pablo Alcaraz que decían lo mismo: Carmen, Carmen, Carmen, Carmen. Entonces hicimos la segunda ópera, Carmen, que ha sido uno de los cuentos más emocionantes».

Ha dicho que le lleva seis meses, más o menos, preparar un cuento. ¿Cuál es el proceso?

«Sí, entre cinco o seis meses. Se tienen que tener en cuenta las esculturas que hay en la mesa, los platos que se vinculan a las emociones, sentimientos o los recuerdos que le provocan a los clientes y los platos de la vajilla, entre otros. El proceso es largo y hay cosas que no dependen sólo de ti. Los platos de cerámica me los hace una chica de Cambrils. Sólo eso ya comporta un tiempo porque me hace una prueba, la miramos juntos, decidimos, volvemos a probar. El proceso creativo no es sólo el menú, sino que hay muchos factores».

¿Qué retos de futuro tiene ahora Deliranto?

«El año que viene queremos añadir una cosa que no hemos hecho nunca y es añadir nuestra esencia en el cuento que se explique. Es decir, que muestre cosas sobre la gastronomía vallense y catalana, porque el jefe de cocina es nacido en Valls, pero que también incluya cosas exóticas porque la jefa de sala es de Cuba, y cosas de las islas porque el segundo de cocina es de Canarias. Queremos un nuevo cuento que muestre más, si se puede, nuestra esencia. Pero hasta aquí puedo explicar».

También eres presidente de la Asociación de Hostelería del municipio. ¿Cuál es el rasgo diferencial de Salou?

«En Salou se come muy bien porque hay restaurantes de toda clase. Si quieres comer de cuchara marinero, ve al Bufacaldos. Si quieres comer arroz, al Delfín. Si quieres comida tailandesa, ve al Thai Salou, uno de los únicos cinco restantes de España que tiene el certificado de la embajada tailandesa como autenticidad y calidad de gastronomía tailandesa. Una de las virtudes que tiene Salou es que tiene una gamma gastronómica muy amplia y no hablo sólo de precio, sino de calidad».

Ahora se quiere posicionar a Salou como el centro de las Denominaciones de Origen.

«Cada vez que alguien pregunta sobre Salou dice que no hay nada. Pero si te vas a Barcelona, kilómetro cero son, mínimo, 60 kilómetros. En cambio, en Salou sólo sirve dentro del término. Todos tenemos una historia y la de Salou es turística. Por eso en el término municipal no quedó nada de agricultura ni ganadería. Pero estamos en la provincia de Tarragona, un lugar que es riquísimo. Hay ocho Denominaciones de Origen de vino en la provincia, pero también hay aceite de oliva, azafrán, quesos, arroz, pato en el Delta, cordero en los Ports de Tortosa, miel en el Perelló. Somos superricos en producto. Ya les gustaría a muchos lugares de España y del mundo tener la capacidad de producto que tenemos aquí».

Por lo tanto, cree que tendría que cambiar el concepto de kilómetro cero?

«Para mí kilómetro cero es, primero, el Camp de Tarragona, después la provincia entera y también Cataluña y España. Porque el jamón ibérico está muy bien y es nuestro. ¿Pero tenemos que decir que no es kilómetro cero a pesar de estar en una zona en la que hay la misma cultura y gastronomía? Para mí sí que lo es».

¿Qué proyectos de futuro tiene la AH Salou?

«Nuestro objetivo es estabilizar lo que creemos que vale la pena. También queremos crear alguna cosa diferente. Estamos buscando algún formato que se haga fuera de los locales y en el que pueda participar la gente».