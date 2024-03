Conoce todas las actuaciones y espectáculos programados por el PrimaverArt 2024

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Este abril vuelve al Morell una nueva edición del PrimaverArt. Pasadas las vacaciones de Semana Santa, el municipio volverá a salir a la calle para disfrutar de la novena edición de esta muestra de artes escénicas en la calle que combina circo, teatro, música y danza.

Este año se han programado 15 espectáculos de varias disciplinas entre el jueves 4 de abril y el domingo 7 de abril:

4 de abril Jueves

18 h.- La Fàbrica de Talents

Danza y música

>Para todos los públicos

En la quinta edición de este espacio volveremos a contar con los y las jóvenes artistas del municipio para dar el pistoletazo de salida al PrimaverArt. En una ubicación nueva podremos disfrutar de la música y la danza que nos ofrecerán estas jóvenes promesas.

- Patio del Instituto

5 de abril Viernes

18.30 h.- Gran Sonata de la Companyia Le Puant

Teatro gestual y clown

>Edad recomendada +6 años

Un compositor de la época barroca ha sido el escogido para venir a nuestro presente a dar su último gran concierto. Pero no le explicaron que en esta época también tenemos teatro. Como todo su teatro no cabía en la furgoneta, ha tenido que llevar la mitad de la platea y también el camerino, un lugar íntimo donde se podrá espiar la vida más secreta del Sr. Puant.

Clowns: Adrià Viñas

Intérprete y cellista: Cisco Cruz

Jefe técnico: Guillem Pol

Técnico: Guillem Pol i Eudald Pont

Dirección, creación e idea original: Adrià Vinyes

Diseño y confección de vestuario: Anna Maria Puntí

Diseño y construcción escenografía: Adrià Vinyes

- Patio del Instituto

20.15 h.- Zloty de la Compañía Paz Palacios

Teatro gestual y clown

>Edad recomendada +6 años

Zloty habla de la historia de dos personajes, ex componentes de un antiguo circo ambulante de principios del siglo pasado. Dos personajes que se quedan sin oficio después de que una gran tormenta los destroce la carpa, obligados a la fuerza a parar de trabajar. La compañía se disuelve y aquí empieza su fracaso, su agridulce decadencia. Ahora sólo quedan ella y él, las almas más inocentes e inconscientes, el payaso y la músico.

Idea original y dirección: Pau Palaus

Acompañamiento artístico: Adrian Schvarzstein

Payaso: Pau Palaus

Composición musical: Artur Bogunya

Interpretación musical en escena: Maria Soler

Diseño técnico y construcción de la estructura: Helios Armengol

Director técnico y operador: Boi Estafanell

- Carpa plaza Era del Castell

22 h.- Latas de la Compañía D'Click

Circo

>Edad recomendada +6 años

Un equilibrio entre lo que es normal y lo que es humano, una danza entre el inútil y la belleza. Tres personajes construyen y destruyen el presente sin más objetivo que desafiar el aburrimiento. Se conocen tanto que no necesitan hablar. Habitan un mundo donde pasó alguna cosa, pero no sabemos el qué. Buscan dentro de las latas un poco de eso, que al compartirse se multiplica. Una invitación a jugar, sin pensárnoslo, a cualquier cosa. Un momento de felicidad compartida, con un pie en este mundo y el otro a una tierra sin tiempo.

Idea y producción: Compañía D'Click

Artistas: Ana Castrillo, Hugues Gauthier y Javier Gracia

Dirección artística: Florent Bergal

Creación ambiente sonoro: Nieves Arilla

Diseño de iluminación: Tataño Perales

Técnico de sonido y luces: Roberto Gregaro

Apoyo coreográfico: Diego Sinniger

- Plaza Maria Mercè Marçal

6 de abril Sábado

12 h.- Absurd de Circ Vermú

Circo

>Para todos los públicos

La pista de circo, telón de fondo, palomitas... El circo ambulante ha llegado. Unos acomodadores estrafalarios jugarán y caldearán el ambiente. Sin querer parece que el espectáculo ya ha empezado y las disciplinas artísticas y el humor absurdo se apoderan del espectáculo. Conocemos un freak de los patitos de bañera, que hace equilibrios sobre tubos y maderas. Vemos una demostración de velocípedo y unos métodos peculiares a la hora de barrer. Una cosa lleva a la siguiente y sin darnos demasiado tiempo por pensar llegamos a final del espectáculo con una carrera de bicicletas alocada y virtuosa.

Idea original: Circ Vermut

Intérpretes: David Candelich y Jordi Mas

Dirección: Miner Montell

Música original: Pol Jubany

Diseño escenografía: Uli Ulrichs, Benet Jofre i Fugafusters

Vestuario: Imma Jordà, Montse Ciudad (Mimos)

Distribución: Marina Montserrat

-Patio del Instituto

13 h.- La piedra de madera de Cia de Circo Eia

Circo

>Edad recomendada +6 años. Especialmente recomendado para a mayores de 70 años, pero más que una recomendación, es una invitación.

La Piedra de Madera es un espacio compartido donde las escenas se suceden, se transforman y se trasladan, gracias a la colaboración de todas. Un punto de vista diferente para cada persona, basado en la libertad de elección, o la responsabilidad de elección, según se trate. Esta propuesta es una experiencia transgeneracional que utiliza el lenguaje circense del equilibrio, la confianza y el humor para alcanzar el encuentro entre personas. ¿Quizás la vida consiste en hacer bailar las piedras? ¿Y si nos damos cuenta de que, si compartimos el peso, incluso las piedras pueden ser ligeras?

Autoría: Francesca Lissia y Celso Pereira

Dirección: Francesca Lissia, Celso Pereira y Jose Luís Redondo

Interpretación: Celso Pereira, Francesca Lissia y Jose Luís Redondo

Creación sonora: Fratziscu Medda «Arrogalla»

Vestuario: Olga Arizaga

Fotografía: Natacha Elmir

- Jardines del Ayuntamiento

17 h.- El gos perdut de Colectivo el perro perdido

Danza

>Para todos los públicos

El perro perdido es un espectáculo que nace a partir de la observación de las calles de nuestra ciudad. De la gente que pasa, de la gente que se refugia, de la gente que se queda atrapada. Hablamos de la libertad y de la cautividad de cada uno de nosotros, de los miedos y de qué puertas tenemos que abrir para salir, hablamos de la complejidad del ser humano.

Dirección y espacio escénico: Elisenda Nadal Robusté

Interpretación: Elia Pérez, Marta Ruiz, Cristina Lozano, Paula Profitos y Loles Santana

Textos: La vegetariana de Han Kang y textos propios

Música: Nisi Dominus-Cum Dederit de Vivaldi

Espacio sonoro y fotografía: Medir Cucurucho

- Patio de la Escuela Ventura Gassol

19 h.- Mute de la Companyia Orian-Bi

Circo

>Para todos los públicos

Tercera persona del singular del imperativo del verbo MUTAR. Cambiar el aspecto, la naturaleza, el estado... de una persona, un animal o cosa.

«...y un día el pasado volvió a nuestras vidas y nos hizo reencontrar con todo aquello que sentimos como nosotros. Volvimos a vernos en nuestro teatro, muy cubierto de polos que delataba el paso de los años, y mientras tanto revivíamos nuestros números de circo transformados en esta nueva vida, se produjo la magia de oír que nosotros mutábamos al unísono».

La mutación es una constante. Que no solamente muten los insectos. Mutan las estructuras y también nosotros, las personas, para seguir avanzando, para llegar más lejos, más alto; ¡más difícil todavía!

Idea y producción: Orain-Bi (zirko/teatro)

Dirección artística: Coral Graciani y Kike Aguilera

Intérpretes: Rodrigo Lacasa y Sara Álvarez

Dramaturgia: Coral Graciani

Dirección técnica circense: Kike Aguilera

Escenografía y atrezo: Iñaki Ziarrusta (ATX teatroa)

Vestuario: Eva Urkiza y Yolanda Urkiza

- Patio del Instituto

22 h.- La Tartana de la Comañía Trocos Lucos

Tartana es un espectáculo que profundiza en la investigación sobre la técnica la báscula coreana, equilibrios sobre manos y humor, en una escena encuadrada por una furgoneta que hace de apoyo al espacio donde se desarrolla una composición acrobática y mucho más. Una propuesta de carácter fresco y desenfadado con la cual vivir el riesgo de un alto nivel técnico y emocionarnos por la complicidad de los tres acróbatas, que intentan resolver conflictos tan absurdos como divertidos.

De principio a fin, Tartana te hace partícipe de sus juegos «locus», con lo que no sabrás si intentar no gritar o intentar no sonreír.

Creación y producción: Cía. Trocos Lucos

Artistas en escena: Ismael Pérez, Cira Cabasés y Juan de las Casas

Codirección y vista externa: Rafael Martín Blanco

Escenografía y vestuario: Cía. Trocos Lucos

Fotografía: Gaby Merz y Leticia Felgueroso

Edición de vídeo: Daniel Pérez Lozao, Abuelita Productions i Festival Firco

- Plaza Maria Mercè Marçal

7 de abril Domingo

De 11 a 14 h- Mujeres de circo en «la Tartana» de Cía. Teatro sobre ruedas

Microteatro

>Para todos los públicos

En el antiguo circo se exhibía en jaulas a seres con malformaciones y extrañas a criaturas al grito de «Pasen y vean los freaks»!. Después de los gritos de fascinación y horror se cerraban los visillos y se volvía a esconder toda la colección de seres que se exponían.

Hoy, nuestra pequeña caravana será por un día una de estas jaulas, pero con el telón cerrado. ¿Quién vive allí?

Entren y vean a la trapecista, cuando baja del trapecio, a la partenaire del lanzador de cuchillos, cuando se cura las heridas después de la función, a la payasa, a la mujer barbuda, a la domadora.

Actriz: Marta Sitja

Dirección: Marta Sitja

Vestuario: Fil-iberta

Escenografía: Carlos Monzón

Producción: Ivan Lionel

Iluminación: Ivan Monje

- Plaza Francesc Macià

12 h.- White Bottom de la Compañía Ramiro Vergaz

Circo

>Para todos los públicos

Zapatos de charol, un escenario sobre ruedas, un trampolín que han dejado en manos del olvido. Este showman auténtico y atemporal, por fin se encuentra con la llegada de la nueva década dorada que tanto ha esperado, los años 20 están aquí. Un siglo más tarde...!

Piruetas, «malabailes», proezas y torpezas. Elegancia, extravagancia, luces y resplandor... mezclado con mucho humor. Eso es «White Bottom» un guiño en el «Black Bottom», un baile afroamericano que se popularizó a principios del siglo XX.

Señoras y señores, sean testigos de la prueba viviente que el único sueño que se pierde es el que se abandona.

Creación e interpretación: Ramiro Vergaz

Dirección: Kike Aguilera

Escenografía: Albert Vilar «Globó»

Vestuario: Humana

Selección musical: Ramiro Vergaz

Producción: AlaPista!

- Patio del Instituto

13 h.- Música de calle de Cía. Brass the Gitano Band

>Para todos los públicos

La propuesta musical de brass the gitano band, es el formato de música de calle de una potente brass band que mezcla el sonido de la fiesta popular, desde el pop catalán más actual a los clásicos de todos los tiempos, con los ritmos más modernos que nos han llegado de otras culturas (balcans, klezmers, funkys...) que consigue un divertido mestizaje como a resultado y animado por un actor que nos ayudará a reinterpretar y bailar los temas propuestos.

Trompetas: José Miguel Jiménez, Hanneke Ilse Bijl

Saxos: Marc Rovira, Roger Cucurella, Jordi Meda

Trombón: Lena Oliveras

Fiscorno: Xavier Gasol

Sausòfon: Jordi Ros

Percusión Bombo: Tomàs Ors

Percusión Caja: Oriol Roqué

- Plaza Francesc Macià

17 h.- EGO de la Compañía Humancía

Danza

>Edad recomendada +6 años

Ego habla de temas alrededor de como vivimos los individuos en sociedad. De la necesidad de que tenemos los seres para destacar y sentirnos importantes y protagonistas, dejando así de ver todo lo que nos rodea. Es una crítica al egoísmo de la sociedad actual. Como pasamos por la vida sin abrir de verdad la mirada más allá de nuestro ombligo.

La pieza muestra en un inicio el ser más individual, aquel que no ve nada más que el suyo propio yo y que pasa por encima de los otros por conseguir hacerse ver. El espectáculo avanza y se nos propone una idea de vivir en sociedad de forma colaboradora y cooperativa, idealizando así un mundo mejor.

Autora y coreógrafa: Irina Pineda, en colaboración con los intérpretes.

Bailarinas: Alba Ruiz, Anais Prat, Andrea Bretcha, Agnès Muñiz,

Agustín Aquaro, Marina Fieuz, Marina Grifols i Nerea Castro

Música: Tilo Wacther, Robin Foz, Erik K Skodvin...

Vestuario: Montserrat Martínez

Diseño y realización imagen y sonido: Empresa ARASO

- Patio del Instituto

19 h.- Amal de la Companyia la Baldufa

Circo

>Para todos los públicos

En la periferia de una ciudad cualquiera, en un viejo patio, Amal se esconde durante su huida. Es una joven que después de vivir los horrores de la guerra ha tenido que dejar su país para buscar refugio en Europa. No sabe que en aquel lugar, otra chica también ha buscado refugio para escapar de las angustias y preocupaciones. Quizás descubren que comparten más de lo que podían imaginar... Que a pesar de las diferencias, las dos anhelan encontrar un lugar seguro donde sentirse acogidas y libres de la violencia y la incertidumbre.

Amal, en árabe, significa esperanza. Y eso queremos que sea este relato. Una historia sobre las personas, la vida y la esperanza de crear un mundo mejor.

Autoría: La Baldufa (Enric Blasi, Emiliano Pardo, Carles Pijuan) & Duo Laiaiona (Laia Gómez i Ona Vives).

Dirección: La Peonza

Intérpretes: Ona Vives y Laia Gómez

Composición musical: Òscar Roig

Diseño escenográfico: Carles Pijuan

Diseño y confección de vestuario: Olga Cuito

- Plaza Maria Mercè Marçal

Les entradas de los espectáculos con aforo limitado se podrán adquirir gratuitamente en el centro cultural a partir del día 2 de abril de 16.00 a 20.00 horas hasta agotar las entradas disponibles.

Un máximo de 5 entradas por persona y espectáculo.

Zona food trucks

Un año más, vuelve para poder recuperar fuerzas o refrescarte, la zona de food trucks ubicada en el patio del Centro de Día.

Horarios:

Viernes de 18 h a 01 h

Sábado de 10 h a 01 h

Domingo de 10 h de 21 h