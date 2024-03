Coneix totes les actuacions i espectacles programats pel PrimaverArt 2024

Aquest abril torna al Morell una nova edició del PrimaverArt. Passades les vacances de Setmana Santa, el municipi tornarà a sortir al carrer per gaudir de la novena edició d'aquesta mostra d'arts escèniques al carrer que combina circ, teatre, música i dansa.

Enguany s'han programat 15 espectacles de diverses disciplines entre el dijous 4 d'abril i el diumenge 7 d'abril:

4 d'abril Dijous

18 h.- La Fàbrica de Talents

Dansa i música

>Per a tots els públics

En la cinquena edició d‘aquest espai tornarem a comptar amb els i les joves artistes del municipi per donar el tret de sortida al PrimaverArt. En una ubicació nova podrem gaudir de la música i la dansa que ens oferiran aquestes joves promeses.

- Pati de l’Institut

5 d'abril Divendres

18.30 h.- Gran Sonata de la Companyia Le Puant

Teatre gestual i clown

>Edat recomanada +6 anys

Un compositor de l’època barroca ha sigut l’escollit per venir al nostre present a fer el seu últim gran concert. Però no li van explicar que en aquesta època també tenim teatre. Com que tot el seu teatre no cabia a la furgoneta, ha hagut de portar la meitat de la platea i també el camerino, un lloc íntim on es podrà espiar la vida més secreta del Sr. Puant.

Clowns: Adrià Viñas

Intèrpret i cellista: Cisco Cruz

Cap tècnic: Guillem Pol

Tècnic: Guillem Pol i Eudald Pont

Direcció, creació i idea original: Adrià Vinyes

Disseny i confecció de vestuari: Anna Maria Puntí

Disseny i construcció escenografia: Adrià Vinyes

- Pati de l’Institut

20.15 h.- Zloty de la Companyia Pau Palaus

Teatre gestual i clown

>Edat recomanada +6 anys

Zloty parla de la història de dos personatges, ex components d’un antic circ ambulant de principis del segle passat. Dos personatges que es queden sense ofici després que una gran tempesta els destrossi la carpa, obligats a la força a parar de treballar. La companyia es dissol i aquí comença el seu fracàs, la seva agredolça decadència. Ara només queden ella i ell, les ànimes més innocents i inconscients, el pallasso i la músic.

Idea original i direcció: Pau Palaus

Acompanyament artístic: Adrian Schvarzstein

Pallasso: Pau Palaus

Composició musical: Artur Bogunya

Interpretació musical en escena: Maria Soler

Disseny tècnic i construcció de l’estructura: Helios Armengol

Director tècnic i operador: Boi Estafanell

- Carpa plaça Era del Castell

22 h.- Latas de la Compañía D'Click

Circ

>Edat recomanada +6 anys

Un equilibri entre el que és normal i el que és humà, una dansa entre l’inútil i la bellesa. Tres personatges construeixen i destrueixen el present sense més objectiu que desafiar l’avorriment. Es coneixen tant que no necessiten parlar. Habiten un món on va passar alguna cosa, però no sabem el què. Busquen dins de les llaunes una mica d’això, que en compartir-se es multiplica. Una invitació a jugar, sense pensar-nos-ho, a qualsevol cosa. Un moment de felicitat compartida, amb un peu en aquest món i l’altre a una terra sense temps.

Idea i producció: Compañía D’Click

Artistes: Ana Castrillo, Hugues Gauthier i Javier Gracia

Direcció artística: Florent Bergal

Creació ambient sonor: Nieves Arilla

Disseny d’il·luminació: Tataño Perales

Tècnic de so i llums: Roberto Gregaro

Suport coreogràfic: Diego Sinniger

- Plaça Maria Mercè Marçal

6 d'abril Dissabte

12 h.- Absurd de Circ Vermut

Circ

>Per a tots els públics

La pista de circ, teló de fons, crispetes... El circ ambulant ha arribat. Uns acomodadors estrafolaris jugaran i escalfaran l’ambient. Sense voler sembla que l’espectacle ja ha començat i les disciplines artístiques i l’humor absurd s’apoderen de l’espectacle. Coneixem un freak dels aneguets de banyera, que fa equilibris sobre tubs i fustes. Veiem una demostració de velocípede i uns mètodes peculiars a l’hora d’escombrar. Una cosa porta a la següent i sense donar-nos massa temps per pensar arribem a final de l’espectacle amb una carrera de bicicletes esbojarrada i virtuosa.

Idea original: Circ Vermut

Intèrprets: David Candelich i Jordi Mas

Direcció: Miner Montell

Música original: Pol Jubany

Disseny escenografia: Uli Ulrichs, Benet Jofre i Fugafusters

Vestuari: Imma Jordà, Montse Ciudad (Mims)

Distribució: Marina Montserrat

-Pati de l’Institut

13 h.- La piedra de madera de Cia de Circo Eia

Circ

>Edat recomanada +6 anys. Especialment recomanat per a majors de 70 anys, però més que una recomanació, és una invitació.

La Piedra de Madera és un espai compartit on les escenes se succeeixen, es transformen i es traslladen, gràcies a la col·laboració de totes. Un punt de vista diferent per a cada persona, basat en la llibertat d’elecció, o la responsabilitat d’elecció, segons es miri. Aquesta proposta és una experiència transgeneracional que utilitza el llenguatge circense de l’equilibri, la confiança i l’humor per a assolir la trobada entre persones. Potser la vida consisteix en fer ballar les pedres? I si ens adonem que, si compartim el pes, fins i tot les pedres poden ser lleugeres?

Autoria: Francesca Lissia i Celso Pereira

Direcció: Francesca Lissia, Celso Pereira i Jose Luís Redondo

Interpretació: Celso Pereira, Francesca Lissia i Jose Luís Redondo

Creació sonora: Fratziscu Medda «Arrogalla»

Vestuari: Olga Arizaga

Fotografia: Natacha Elmir

- Jardins de l’Ajuntament

17 h.- El gos perdut de Col·lectiu el gos perdut

Dansa

>Per a tots els públics

El gos perdut és un espectacle que neix a partir de l’observació dels carrers de la nostra ciutat. De la gent que hi passa, de la gent que s’hi refugia, de la gent que s’hi queda atrapada. Parlem de la llibertat i de la captivitat de cadascú de nosaltres, de les pors i de quines portes hem d’obrir per sortir-ne, parlem de la complexitat de l’ésser humà.

Direcció i espai escènic: Elisenda Nadal Robusté

Interpretació: Elia Pérez, Marta Ruiz, Cristina Lozano, Paula

Profitos i Loles Santana

Textos: La vegetariana de Han Kang i textos propis

Música: Nisi Dominus-Cum Dederit de Vivaldi

Espai sonor i fotografia: Medir Cucurull

- Pati de l’Escola Ventura Gassol

18 h.- La piedra de madera de Cia de Circo Eia

Circ

>Edat recomanada +6 anys. Especialment recomanat per a majors de 70 anys, però més que una recomanació, és una invitació.

La Piedra de Madera és un espai compartit on les escenes se succeeixen, es transformen i es traslladen, gràcies a la col·laboració de totes. Un punt de vista diferent per a cada persona, basat en la llibertat d’elecció, o la responsabilitat d’elecció, segons es miri. Aquesta proposta és una experiència transgeneracional que utilitza el llenguatge circense de l’equilibri, la confiança i l’humor per a assolir la trobada entre persones. Potser la vida consisteix en fer ballar les pedres? I si ens adonem que, si compartim el pes, fins i tot les pedres poden ser lleugeres?

Autoria: Francesca Lissia i Celso Pereira

Direcció: Francesca Lissia, Celso Pereira i Jose Luís Redondo

Interpretació: Celso Pereira, Francesca Lissia i Jose Luís Redondo

Creació sonora: Fratziscu Medda «Arrogalla»

Vestuari: Olga Arizaga

Fotografia: Natacha Elmir

-Jardins de l’Ajuntament

19 h.- Mute de la Companyia Orian-Bi

Circ

>Per a tots els públics

Tercera persona del singular de l’imperatiu del verb MUTAR. Canviar l’aspecte, la naturalesa, l’estat... d’una persona, un animal o cosa.

«...i un dia el passat tornà a les nostres vides i ens va fer retrobar amb tot allò que sentim com a nostre. Vam tornar a veure’ns al nostre teatre, tot cobert de pols que delatava el pas dels anys, i mentrestant revivíem els nostres números de circ transformats en aquesta nova vida, es produí la màgia de sentir que nosaltres mutàvem a l’uníson».

La mutació és una constant. Que no sols mutin els insectes. Muten les estructures i també nosaltres, les persones, per seguir avançant, per arribar més lluny, més alt; més difícil encara!

Idea i producció: Orain-Bi (zirko/teatro)

Direcció artística: Coral Graciani i Kike Aguilera

Intèrprets: Rodrigo Lacasa i Sara Álvarez

Dramatúrgia: Coral Graciani

Direcció tècnica circense: Kike Aguilera

Escenografia i attrezzo: Iñaki Ziarrusta (ATX teatroa)

Vestuari: Eva Urkiza i Yolanda Urkiza

- Pati de l’Institut

20.15 h.- Zloty de la Companyia Pau Palaus

Teatre gestual i clown

>Edat recomanada +6 anys

Zloty parla de la història de dos personatges, ex components d’un antic circ ambulant de principis del segle passat. Dos personatges que es queden sense ofici després que una gran tempesta els destrossi la carpa, obligats a la força a parar de treballar. La companyia es dissol i aquí comença el seu fracàs, la seva agredolça decadència. Ara només queden ella i ell, les ànimes més innocents i inconscients, el pallasso i la músic.

Idea original i direcció: Pau Palaus

Acompanyament artístic: Adrian Schvarzstein

Pallasso: Pau Palaus

Composició musical: Artur Bogunya

Interpretació musical en escena: Maria Soler

Disseny tècnic i construcció de l’estructura: Helios Armengol

Director tècnic i operador: Boi Estafanell

- Carpa plaça Era del Castell

22 h.- La Tartana de la Comañía Trocos Lucos

Tartana és un espectacle que aprofundeix en la investigació sobre la tècnica la bàscula coreana, equilibris sobre mans i humor, en una escena enquadrada per una furgoneta que fa de suport a l’espai on es desenvolupa una composició acrobàtica i molt més. Una proposta de caràcter fresc i desenfadat amb la qual viure el risc d’un alt nivell tècnic i emocionar-nos per la complicitat dels tres acròbates, que intenten resoldre conflictes tan absurds com divertits.

De principi a fi, Tartana et fa partícip dels seus jocs «locus», amb el que no sabràs si intentar no cridar o intentar no somriure.

Creació i producció: Cia. Trocos Lucos

Artistes en escena: Ismael Pérez, Cira Cabasés i Juan de

las Casas

Codirecció i vista externa: Rafael Martín Blanco

Escenografia i vestuari: Cia. Trocos Lucos

Fotografia: Gaby Merz i Leticia Felgueroso

Edició de vídeo: Daniel Pérez Lozao, Abuelita Productions i Festival Firco

- Plaça Maria Mercè Marçal

7 d'abril Diumenge

D’11 a 14 h- Dones de circ a «la Tartana» de Cia. Teatre sobre rodes

Microteatre

>Per a tots els públics

A l’antic circ s’exhibia en gàbies a éssers amb malformacions i estranyes criatures al crit de «Passin i vegin els freaks!». Després dels crits de fascinació i horror es tancaven les cortinetes i es tornava a amagar tota la col·lecció d’éssers que s’hi exposaven.

Avui, la nostra petita caravana serà per un dia una d’aquestes gàbies, però amb el teló tancat. Qui hi viu?

Entrin i vegin a la trapezista, quan baixa del trapezi, a la partenaire del llançador de ganivets, quan es cura les ferides després de la funció, a la pallassa, a la dona barbuda, a la domadora.

Actriu: Marta Sitja

Direcció: Marta Sitja

Vestuari: Fil-iberta

Escenografia: Carlos Monzón

Producció: Ivan Lionel

Il·luminació: Ivan Monje

- Plaça Francesc Macià

12 h.- White Bottom de la Companyia Ramiro Vergaz

Circ

>Per a tots els públics

Sabates de xarol, un escenari sobre rodes, un trampolí que han deixat en mans de l’oblit. Aquest showman autèntic i atemporal, per fi es troba amb l’arribada de la nova dècada daurada que tant ha esperat, els anys 20 són aquí. Un segle més tard...!

Piruetes, «malabailes», proeses i malapteses. Elegància, extravagància, llums i lluentor... barrejat amb molt d’humor. Això és «White Bottom» una picada d’ullet al «Black Bottom», un ball afroamericà que es va popularitzar a principis del segle XX.

Senyores i senyors, siguin testimonis de la prova vivent que l’únic somni que es perd és el que s’abandona.

Creació i interpretació: Ramiro Vergaz

Direcció: Kike Aguilera

Escenografia: Albert Vilar «Globó»

Vestuari: Humana

Selecció musical: Ramiro Vergaz

Producció: AlaPista!

- Pati de l’Institut

13 h.- Música de carrer de Cia. Brass the Gitano Band

>Per a tots els públics

La proposta musical de brass the gitano band, és el format de música de carrer d’una potent brass band que barreja el so de la festa popular, des del pop català més actual als clàssics de tots els temps, amb els ritmes més moderns que ens han arribat d’altres cultures (balcans, klezmers, funkys...) que aconsegueix un divertit mestissatge com a resultat i animat per un actor que ens ajudarà a reinterpretar i ballar els temes proposats.

Trompetes: José Miguel Jiménez, Hanneke Ilse Bijl

Saxos: Marc Rovira, Roger Cucurella, Jordi Meda

Trombó: Lena Oliveras

Fiscorn: Xavier Gasol

Sausòfon: Jordi Ros

Percussió Bombo: Tomàs Ors

Percussió Caixa: Oriol Roqué

- Plaça Francesc Macià

De 16 a 19 h- Dones de circ a «la Tartana» de Cia. Teatre sobre rodes

Microteatre

>Per a tots els públics

A l’antic circ s’exhibia en gàbies a éssers amb malformacions i estranyes criatures al crit de «Passin i vegin els freaks!». Després dels crits de fascinació i horror es tancaven les cortinetes i es tornava a amagar tota la col·lecció d’éssers que s’hi exposaven.

Avui, la nostra petita caravana serà per un dia una d’aquestes gàbies, però amb el teló tancat. Qui hi viu?

Entrin i vegin a la trapezista, quan baixa del trapezi, a la partenaire del llançador de ganivets, quan es cura les ferides després de la funció, a la pallassa, a la dona barbuda, a la domadora.

Actriu: Marta Sitja

Direcció: Marta Sitja

Vestuari: Fil-iberta

Escenografia: Carlos Monzón

Producció: Ivan Lionel

Il·luminació: Ivan Monje

- Plaça Francesc Macià

17 h.- EGO de la Companyia Humancía

Dansa

>Edat recomanada +6 anys

Ego parla de temes al voltant de com vivim els individus en societat. De la necessitat que tenim els éssers per destacar i sentir-nos importants i protagonistes, deixant així de veure tot el que ens envolta. És una crítica a l’egoisme de la societat actual. Com passem per la vida sense obrir de veritat la mirada més enllà del nostre melic.

La peça mostra en un inici l’ésser més individual, aquell que no veu res més que el seu propi jo i que passa per damunt dels altres per aconseguir fer-se veure. L’espectacle avança i se’ns proposa una idea de viure en societat de forma col·laboradora i cooperativa, idealitzant així un món millor.

Autora i coreògrafa: Irina Pineda, en col·laboració amb els

intèrprets.

Ballarines: Alba Ruiz, Anais Prat, Andrea Bretcha, Agnès Muñiz,

Agustín Aquaro, Marina Fieuz, Marina Grifols i Nerea Castro

Música: Tilo Wacther, Robin Foz, Erik K Skodvin...

Vestuari: Montserrat Martínez

Disseny i realització imatge i so: Empresa ARASO

- Pati de l’Institut

19 h.- Amal de la Companyia la Baldufa

Circ

>Per a tots els públics

A la perifèria d’una ciutat qualsevol, en un vell pati, Amal s’amaga durant la seva fugida. És una jove que després de viure els horrors de la guerra ha hagut de deixar el seu país per buscar refugi a Europa. No sap que en aquell indret, una altra noia també ha buscat refugi per escapar de les angoixes i preocupacions. Potser descobreixen que comparteixen més del que podien imaginar... Que malgrat les diferències, les dues anhelen trobar un lloc segur on sentir-se acollides i lliures de la violència i la incertesa.

Amal, en àrab, significa esperança. I això volem que sigui aquest relat. Una història sobre les persones, la vida i l’esperança de crear un món millor.

Autoria: La Baldufa (Enric Blasi, Emiliano Pardo, Carles Pijuan)

& Duo Laiaiona (Laia Gómez i Ona Vives).

Direcció: La Baldufa

Intèrprets: Ona Vives i Laia Gómez

Composició musical: Òscar Roig

Disseny escenogràfic: Carles Pijuan

Disseny i confecció de vestuari: Olga Cuito

- Plaça Maria Mercè Marçal

Les entrades dels espectacles amb aforament limitat es podran adquirir gratuïtament al centre cultural a partir del dia 2 d’abril de 16.00 a 20.00 hores fins a exhaurir les entrades disponibles.

Un màxim de 5 entrades per persona i espectacle.

Zona food trucks

Un any més, torna per poder recuperar forces o refrescar-te, la zona de food trucks ubicada al pati del Centre de Dia.

Horaris:

Divendres de 18 h a 01 h

Dissabte de 10 h a 01 h

Diumenge de 10 h de 21 h