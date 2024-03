Más ‘Andreu’ y menos ‘Buenafuente’ que nunca

Publicado por Cristina Serret Verificado por Creado: Actualizado:

Una veintena de pinturas, firmadas con un sencillo ‘Andreu’ (excepto una, en qué firma con su hija Joana), conforman la nueva exposición que, desde finales de febrero, acoge la Torre Vella de Salou.

En ella, el popular comunicador, humorista y productor reusense ha reunido bajo el título Territori Personal una selección de pinturas, realizadas durante los últimos diez años, que muestran una de sus caras menos conocidas, aunque hace muchos años que Buenafuente se expresa a través del dibujo y la pintura.

Andreu Buenafuente.Ayuntamiento de Salou

Tanto es así, que sus obras debutaron a la Fundación Modest Cuixart de Palafrugell y también se han expuesto en el Espai Cavallers de Lleida; en Art Enllà, de Barcelona, y en Art al Set, de Andorra. Asimismo, también ha participado en diversas colectivas en Barcelona y Girona, además de haber colaborado en publicaciones como The New York Times y en proyectos de grandes marcas. En el ámbito editorial, ha publicado su primer libro de ilustraciones No enitendo nada (Reservoir Books) y su diario ilustrado Reír es la única salida (Harper Collins).

La obra que se puede ver en Salou tiene como protagonista indiscutible la naturaleza, que toma formas vegetales, animales y humanoides, coloridas y brillantes, hechos a partir de tinta y acuarela. Pescados corales, bosques, hongos, nevadas y estaciones del año se suceden en la obra de Andreu Buenafuente, que a menudo aparece firmada con uno Sense títol, que incluso hace pensar en uno de los programas de televisión referentes del reusense.

Todas las obras expuestas en la Torre Vella son inéditas, aunque Buenafuente ya había expuesto con anterioridad en Salou y que hace más treinta años, que, de manera más bien privada, el artista reusense pinta y dibuja.

El horario de visita de la exposición de Andreu Buenafuente, Territori Personal, es del lunes al sábado, de 18 a 21 horas. La entrada en la Torre Vella es gratuita, y la muestra estará abierta hasta el próximo sábado 13 de abril.