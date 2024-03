Més ‘Andreu’ i menys ‘Buenafuente’ que mai

Una vintena de pintures, signades amb un senzill ‘Andreu’ (excepte una, que en què signa amb la seva filla Joana), conformen la nova exposició que, des de finals de febrer, acull la Torre Vella de Salou.

En ella, el popular comunicador, humorista i productor reusenc ha aplegat sota el títol Territori Personal una selecció de pintures, realitzades durant els últims deu anys, que mostren una de les seves cares menys conegudes, per bé que fa molts anys que Buenafuente s’expressa a través del dibuix i la pintura.

Andreu Buenafuente.Ajuntament de Salou

Tant és així, que les seves obres van debutar a la Fundació Modest Cuixart de Palafrugell i també s’han exposat a l’Espai Cavallers de Lleida; a Art Enllà, de Barcelona, i a Art al Set, d’Andorra. Així mateix, també ha participat en diverses col·lectives a Barcelona i Girona, a més d’haver col·laborat en publicacions com The New York Times i en projectes de grans marques. En l’àmbit editorial, ha publicat el seu primer llibre d’il·lustracions No entiendo nada (Reservoir Books) i el seu diari il·lustrat Reír es la única salida (Harper Collins).

L’obra que es pot veure a Salou té com a protagonista indiscutible la natura, que pren formes vegetals, animals i humanoides, acolorides i esclatants, fets a partir de tinta i aquarel·la. Peixos coralls, boscos, fongs, nevades i estacions de l’any se succeeixen en l’obra d’Andreu Buenafuente, que sovint apareix signada amb un Sense títol, que fins i tot fa pensar en un dels programes de televisió referents del reusenc.

Totes les obres exposades a la Torre Vella són inèdites, encara que Buenafuente ja havia exposat amb anterioritat a Salou i que fa més de trenta anys que, de manera més aviat privada, l’artista reusenc pinta i dibuixa.

L’horari de visita de l’exposició d’Andreu Buenafuente, Territori Personal, és de dilluns a dissabte, de 18 a 21 hores. L’entrada a la Torre Vella és gratuïta, i la mostra estarà oberta fins al pròxim dissabte 13 d’abril.