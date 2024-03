Intentan asesinar al periodista ucraniano Anatoli Sharí y su mujer en Roda de Berà

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La mujer del periodista ucraniano Anatoli Sharí ha denunciado que un hombre armado con una metralleta les ha intentado matar cuando la pareja volvía a casa con su vehículo. Según ha explicado a la ACN, los hechos han tenido lugar a las 09.20 horas junto al domicilio del matrimonio, en Roda de Berà. La mujer del periodista, crítico con el gobierno de Zelenski, ha relatado que iba conduciendo el coche cuando ha visto al sospechoso armado y ha decidido hacer marcha atrás y huir a toda velocidad. Ha indicado que se han desplazado hasta la comisaría de los Mossos del Vendrell para alertarlos y que este miércoles a las 16.00 h irán a Tarragona para interponer una denuncia. Fuentes policiales han apuntado que, por ahora, no les consta ninguna denuncia ni ataque.

La mujer ha explicado que el presunto agresor llevaba una sudadera de color gris con capucha y una tela que le cubría parte de la cara. Sin embargo, ha afirmado que han podido ver que también llevaba gafas. Ha explicado que el hombre sostenía un arma de grandes dimensiones, «como una metralleta», que ha subido cuando ha visto llegar el vehículo del matrimonio. Asimismo, ha relatado que el aparato disponía de una especie de silenciador. «Cuando lo he visto he hecho marcha atrás y he dado gas para salir de allí», ha comentado la mujer. Ha añadido que ha circulado por la calle donde se encuentra su domicilio a gran velocidad hasta llegar a la carretera y huir: «No sabía si nos seguiría».

La pareja ha decidido ir a la comisaría de los Mossos del Vendrell, la más próxima al lugar de los hechos, para alertar a la policía. «Por el camino hemos llamado al 112», ha comentado la mujer de Sharí que ha dicho que este miércoles por la tarde irán a Tarragona a interponer una denuncia.

También ha explicado que hace pocos días ya se desplazaron hasta esta comisaría para poner en conocimiento de la policía una serie de informaciones que habían recibido por parte de fuentes personales: «Les explicamos que había grupos criminales que estaban recibiendo dinero a cambio de vigilarnos», ha afirmado. En este sentido, ha remarcado que los hechos de este miércoles son el resultado de estas vigilancias, porque ha asegurado que su marido no sale de casa cada día. «Ellos sabían que íbamos los dos en el coche, nos esperaban», ha valorado.

Además ha recordado que este no es el primer episodio de estas características que sufren. El pasado mes de noviembre, unos desconocidos lanzaron artefactos explosivos contra la vivienda que la familia tiene en Roda de Berà. Denunciaron estos hechos ante los Mossos.

Por todo ello, ha pedido colaboración policial. «No se qué podemos hacer para pararlos, parece que no tienen miedo de nada», ha manifestado.