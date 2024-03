Intenten assassinar al periodista ucraïnès Anatoli Sharí i la seva dona a Roda de Berà

La dona del periodista ucraïnès Anatoli Sharí ha denunciat que un home armat amb una metralleta els ha intentat matar quan la parella tornava a casa amb el seu vehicle. Segons ha explicat a l'ACN, els fets han tingut lloc a les 09.20 hores a tocar del domicili del matrimoni, a Roda de Berà. La dona del periodista, crític amb el govern de Zelenski, ha relatat que anava conduint el cotxe quan ha vist el sospitós armat i ha decidit fer marxa enrere i fugir a tota velocitat. Ha indicat que s'han desplaçat fins la comissaria dels Mossos del Vendrell per alertar-los i que aquest dimecres a les 16.00 h aniran a Tarragona per interposar una denúncia. Fonts policials han apuntat que, per ara, no els consta cap denúncia ni atac.

La dona ha explicat que el presumpte agressor duia una dessuadora de color gris amb caputxa i una tela que li cobria part de la cara. Tot i això, ha afirmat que han pogut veure que també portava ulleres. Ha explicat que l'home sostenia una arma de grans dimensions, «com una metralleta», que ha alçat quan ha vist arribar el vehicle del matrimoni. Així mateix, ha relatat que l’aparell disposava d’una mena de silenciador. «Quan l’he vist he fet marxa enrere i he donat gas per sortir d’allà», ha comentat la dona. Ha afegit que ha circulat pel carrer on es troba el seu domicili a gran velocitat fins arribar a la carretera i fugir: «No sabia si ens seguiria».

La parella ha decidit anar a la comissaria dels Mossos del Vendrell, la més propera al lloc dels fets, per alertar la policia. «Pel camí hem trucat al 112», ha comentat la muller de Sharí que ha dit que aquest dimecres a la tarda aniran a Tarragona a interposar una denúncia.

També ha explicat que fa pocs dies ja van desplaçar-se fins aquesta comissaria per posar en coneixement de la policia una sèrie d’informacions que havien rebut per part de fonts personals: «Els vam explicar que hi havia grups criminals que estaven rebent diners a canvi de vigilar-nos», ha afirmat. En aquest sentit, ha remarcat que els fets d’aquest dimecres són el resultat d’aquestes vigilàncies, perquè ha assegurat que el seu marit no surt de casa cada dia. «Ells sabien que anàvem tots dos al cotxe, ens esperaven», ha valorat.

A més ha recordat que aquest no és el primer episodi d’aquestes característiques que pateixen. El passat mes de novembre, uns desconeguts van llançar artefactes explosius contra l’habitatge que la família té a Roda de Berà. Van denunciar aquests fets davant els Mossos.

Per tot plegat, ha demanat col·laboració policial. «No se què podem fer per aturar-los, sembla que no tenen por de res», ha manifestat.