Vila-seca espera The Tyets, Xavier Deltell y Jordi Caps, mago ganador de Got Talent

El programa de la Fiesta Mayor de Sant Antoni 2024 tiene algunos de los nombres propios más relevantes de la escena musical y artística actual. El primero y más destacado es el del grupo maresmense The Tyets, que actuará el sábado, 20 de enero, en el Pabellón Municipal de Deportes (Avda. del alcalde Pere Molas, 28), acompañados de La Cosina. No será, sin embargo, la única propuesta musical, ya que el programa de este año contempla variedad de estilos y propuestas, como la Noche Joven Non Stop con DJ Moncho y DJ Meggy; el concierto de punk-rock del grupo villa-secano Irreverentes; la fiesta remember «Ochentazos y noventazos», o el Gran Baile de Fiesta Mayor.

Magia y humor

Otro elemento clave de la fiesta mayor vila-secana será el humor. Se han programado dos actuaciones que llevarán hasta el municipio dos caras muy conocidas. La primera, el viernes 19, será la Noche de Humor con Carolina Noriega, monologuista, actriz y guionista de programas como El Club de la Comedia o El Hormiguero. El viernes siguiente, 26 de enero, será el turno del popular cómic leridano Xavier Deltell, famoso entre otros por sus participaciones en programas como La que se avecina o Me resbala.

Por otra parte, los amantes de la magia podrán disfrutar con dos propuestas de primer nivel. Primero, la Noche de Magia del sábado 27 en la Bodega, que irá a cargo del ganador de Got Talent Jordi Caps, y también contará con Isaac Jurado, Sergi Buka, Duo Kybalion, Dario Proximity y Mag Albert. Al día siguiente, la misma Bodega acogerá la segunda edición de la Tarde de Magia Joven, dirigida por Aleix Vidal i Magic Pol, y con la colaboración especial del ganador del campeonato mundial de magia “FISM 2023” Cesc Arriols y los magos Magow i Mireia y Christian Cooker.

El teatro y los espectáculos familiares también tendrán su espacio en la fiesta. Así por ejemplo, El Centru de Vila-seca acogerá, el domingo 28, Una cata de Mar y Cielo a cargo de La Teia Teatre, una compañía de nuevo formato de Vilaplana, que empieza su singladura recuperando Mar i Cel, un montaje que ya llevaron a escena en el pasado y que explica una historia de amor que la intransigencia vuelve trágica. La pieza está basada en la obra de Àngel Guimerà y el musical de Dagoll Dagom.

Y, con respecto a los pequeños y pequeñas de la casa, se lo pasarán muy bien en la gran fiesta infantil de la cia Rikus, con Cromáticos, y con el espectáculo familiar Bunji, la pequeña koala.

Entrada solidaria

Hay que recordar que en los espectáculos familiares la entrada es libre, pero hay que conseguir una invitación a https://entrades.vila-seca.cat a partir de los 3 años. Para asistir a los espectáculos, cada adulto acompañador tendrá que llevar un kilo de legumbres, cereales o pasta, que se recogerán en beneficio del Banco de Alimentos de Vila-seca.