Vila-seca espera The Tyets, Xavier Deltell i Jordi Caps, mag guanyador de Got Talent

El programa de la Festa Major de Sant Antoni 2024 té alguns dels noms propis més rellevants de l’escena musical i artística actual. El primer i més destacat és el del grup maresmenc The Tyets, que actuarà dissabte, 20 de gener, al Pavelló Municipal d’Esports (av. de l’alcalde Pere Molas, 28), acompanyats de La Cosina. No serà, però, l’única proposta musical, ja que el programa d’enguany contempla varietat d’estils i propostes, com la Nit Jove Non Stop amb DJ Moncho i DJ Meggy; el concert de punk-rock del grup vila-secà Irreverentes; la festa remember «Ochentazos y noventazos», o el Gran Ball de Festa Major.

Màgia i humor

Un altre element clau de la festa major vila-secana serà l’humor. S’han programat dues actuacions que portaran fins al municipi dues cares molt conegudes. La primera, divendres 19, serà la Nit d’Humor amb Carolina Noriega, monologuista, actriu i guionista de programes com El Club de la Comedia o El Hormiguero. El divendres següent, 26 de gener, serà el torn del popular còmic lleidatà Xavier Deltell, famós entre altres per les seves participacions en programes com La que se avecina o Me resbala.

D’altra banda, els amants de la màgia podran gaudir amb dues propostes de primer nivell. Primer, la Nit de Màgia de dissabte 27 al Celler, que anirà a càrrec del guanyador de Got Talent Jordi Caps, i també comptarà amb Isaac Jurado, Sergi Buka, Duo Kybalion, Dario Proximity i Mag Albert. L’endemà, el mateix Celler acollirà la segona edició de la Tarda de Màgia Jove, dirigida per Aleix Vidal i Magic Pol, i amb la col·laboració especial del guanyador del campionat mundial de màgia “FISM 2023” Cesc Arriols i els mags El Magow i Mireia i Christian Cooker.

El teatre i els espectacles familiars també tindran el seu espai en la festa. Així per exemple, El Centru de Vila-seca acollirà, el diumenge 28, Un tastet de Mar i Cel a càrrec de La Teia Teatre, una companyia de nou format de Vilaplana, que comença la seva singladura recuperant Mar i Cel, un muntatge que ja van portar a escena en el passat i que explica una història d’amor que la intransigència torna tràgica. La peça està basada en l’obra d’Àngel Guimerà i el musical de Dagoll Dagom.

I, pel que fa als petits i petites de la casa, s’ho passaran d’allò més bé a la gran festa infantil de la cia Rikus, amb Cromàtics, i amb l’espectacle familiar Bunji, la petita koala.

Entrada solidària

Cal recordar que en els espectacles familiars l’entrada és lliure, però cal aconseguir una invitació a https://entrades.vila-seca.cat a partir dels 3 anys. Per assistir als espectacles, cada adult acompanyant haurà de portar un quilo de llegums, cereals o pasta, que es recolliran en benefici del Banc d’Aliments de Vila-seca.