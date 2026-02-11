La ACA quiere recuperar la conectividad fluvial del río Siurana entre el Molar y el Masroig

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha sacado a licitación la redacción del proyecto para la recuperación de la conectividad fluvial y la mejora de los hábitats albo, en el tramo entre el Molar y el Masroig (Priorat). El presupuesto es de 84.300 euros y se pueden presentar ofrecidas hasta el 16 de febrero.

El objetivo es «hacer más eficiente el caudal ecológico liberado y, especialmente, hacer el río más adaptable a los episodios de sequía», según ha apuntado la ACA en un comunicado. En este sentido, «las medidas que se definan tendrán en cuenta el seguimiento de los episodios de sequía sufridos en esta zona». El espacio forma parte de la Red Naturaleza 2000.

Las actuaciones necesarias tendrán que tener en cuenta la adaptación de vados, el diseño de un paso de fauna y peces al margen derecho del azud de Coco, el control de especies exóticas y el mantenimiento de pozos o la creación de refugios para especies como la nutria, entre otros. «Además, habrá que estudiar los posibles efectos de la retirada de las estructuras sobre la morfodinámica del tramo y medidas correctoras, contemplando la posibilidad de que sea el mismo río lo que alcance el perfil de equilibrio», ha finalizado la ACA.