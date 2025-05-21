Diari Més

Las cinco bodegas imprescindibles para hacer una cata de vinos a la DOQ Priorat

Desde la tradición monástica hasta la vanguardia vinícola, estas cinco bodegas de la DOQ Priorat te ofrecen experiencias únicas de cata entre viñas y paisajes espectaculares

Imagen de viñas en la localidad del Lloar, en el Priorat

Imagen de viñas en la localidad del Lloar, en el PrioratMaria Rosa Ferré

Pep Santos Alasà
Pep Santos Alasà

El enoturismo se ha consolidado como una de las formas de turismo más enriquecedoras y sostenibles del territorio catalán. Más allá de la cata de vinos, esta propuesta permite adentrarse en la cultura, el paisaje y la gastronomía locales. En la demarcación de Tarragona, el enoturismo tiene un peso especial gracias a la presencia de varias denominaciones de origen vitivinícolas de prestigio, entre las cuales destaca, con fuerza propia, la DOQ Priorat.

Con un paisaje singular de costeros de pizarra, viñas centenarias y pueblos con encanto, la DOQ Priorat es sinónimo de identidad, esfuerzo y excelencia. Esta denominación es una de las dos únicas en España con el reconocimiento Cualificada, y ha puesto la región en el mapa internacional de los grandes vinos. Visitar el Priorat es una experiencia inmersiva donde cada bodega explica una historia y cada copa transmite la esencia de un territorio único.

En este contexto privilegiado, te presentamos cinco bodegas que ofrecen experiencias de cata que combinan autenticidad, paisaje y calidad excepcional.

Perinet (Poboleda)

Esta bodega moderna y rodeada por la Sierra del Montsant ofrece visitas guiadas que combinan arquitectura contemporánea, vinos de alta gama y vistas espectaculares. La cata incluye vinos como en 1194 o el Perinet, elaborados con garnacha y cariñena de viñas en terrazas escarpadas.

  • Precio visita: 30,00 €
  • Visita cata de botas: 75 €
  • Duración: 1 h 30 min
  • Idiomas de la visita: Catalán / Castellano / Inglés | Ruso y Ucraniano (con reserva previa)
Imagen de Perinet Winery.

Imagen de Perinet Winery.Perinet Winery

La Conreria d'Scala Dei (Escaladei)

Pequeña bodega situada en el emblemático Escaladei, cuna del Priorat, fundada en 1997 por tres amigos: un enólogo, un maestro y un mosén, en una propiedad de este último. Elabora a partir de las uvas procedentes de sus propias viñas. Sus vinos, reconocidos internacionalmente, son un fiel reflejo de la zona y de su historia y cultura vitivinícolas.

  • Precio: 20,00 €
  • Visita con Cata Prémium 4 vinos: 20,00 €
  • Visita con Cata Excellence 6 vinos: 30,00 €
  • Duración de la visita: 1 h 15 min
  • Idiomas de la visita: Catalán / Castellano / Inglés
Imagen de la bodega Scala Dei.

Imagen de la bodega Scala Dei.Cellers Scala Dei

Mas Alta (La Vilella Alta)

Mas Alta apuesta por vinos de alta expresión y calidad. Ofrece catas exclusivas en un entorno elegante, con vistas panorámicas en el corazón del Priorat. Sus vinos como La Basseta o La Creu Alta son un reflejo fiel del territorio.

  • Precio visita 35,00 €
  • Cata de 4 vinos: 35 €
  • Duración: 1 h / 2h
  • Idiomas de la visita: Catalán / Castellano / Inglés
Imagen del Mas Alta.

Imagen del Mas Alta.Bodegas Mas Alta

Giol Porrera (Porrera)

Una pequeña bodega familiar con un encanto rústico y auténtico, donde la estima por la tierra se transmite en cada copa. Giol Porrera ofrece catas personalizadas y una acogida próxima, con vinos elaborados artesanalmente y grande carácter.

  • Precio: 12,00 €
  • Duración: 1:30h
  • Idiomas de la visita: Catalán / Castellano / Inglés / Francés / Alemán
Imagen de la viñeda de Giol Porrera.

Imagen de la viñeda de Giol Porrera.Giol Porrera

Buil & Giné (Gratallops)

Con una terraza icónica con vistas en el Priorat, esta bodega combina enoturismo y gastronomía. Además de las catas, ofrece experiencias como visitas al museo del vino y maridajes con productos locales. Vinos como el Giné Giné o Joan Giné son referentes.

  • Precio visita: 25,00 €
  • Duración de la visita: 2 h
  • Idiomas de la visita: Catalán / Castellano / Inglés / Italiano
Imagen de la bodega Buil&Giné.

Imagen de la bodega Buil&Giné.Buil&Giné

