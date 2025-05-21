Las cinco bodegas imprescindibles para hacer una cata de vinos a la DOQ Priorat

Imagen de viñas en la localidad del Lloar, en el PrioratMaria Rosa Ferré

El enoturismo se ha consolidado como una de las formas de turismo más enriquecedoras y sostenibles del territorio catalán. Más allá de la cata de vinos, esta propuesta permite adentrarse en la cultura, el paisaje y la gastronomía locales. En la demarcación de Tarragona, el enoturismo tiene un peso especial gracias a la presencia de varias denominaciones de origen vitivinícolas de prestigio, entre las cuales destaca, con fuerza propia, la DOQ Priorat.

Con un paisaje singular de costeros de pizarra, viñas centenarias y pueblos con encanto, la DOQ Priorat es sinónimo de identidad, esfuerzo y excelencia. Esta denominación es una de las dos únicas en España con el reconocimiento Cualificada, y ha puesto la región en el mapa internacional de los grandes vinos. Visitar el Priorat es una experiencia inmersiva donde cada bodega explica una historia y cada copa transmite la esencia de un territorio único.

En este contexto privilegiado, te presentamos cinco bodegas que ofrecen experiencias de cata que combinan autenticidad, paisaje y calidad excepcional.

Perinet ( Poboleda )

Esta bodega moderna y rodeada por la Sierra del Montsant ofrece visitas guiadas que combinan arquitectura contemporánea, vinos de alta gama y vistas espectaculares. La cata incluye vinos como en 1194 o el Perinet, elaborados con garnacha y cariñena de viñas en terrazas escarpadas.

Precio visita: 30,00 €

Visita cata de botas : 75 €

: 75 € Duración: 1 h 30 min

Idiomas de la visita: Catalán / Castellano / Inglés | Ruso y Ucraniano (con reserva previa)

Imagen de Perinet Winery.Perinet Winery

La Conreria d'Scala Dei (Escaladei)

Pequeña bodega situada en el emblemático Escaladei, cuna del Priorat, fundada en 1997 por tres amigos: un enólogo, un maestro y un mosén, en una propiedad de este último. Elabora a partir de las uvas procedentes de sus propias viñas. Sus vinos, reconocidos internacionalmente, son un fiel reflejo de la zona y de su historia y cultura vitivinícolas.

Precio: 20,00 €

Visita con Cata Prémium 4 vinos: 20,00 €

Visita con Cata Excellence 6 vinos: 30,00 €

6 vinos: 30,00 € Duración de la visita: 1 h 15 min

Idiomas de la visita: Catalán / Castellano / Inglés

Imagen de la bodega Scala Dei.Cellers Scala Dei

Mas Alta (La Vilella Alta )

Mas Alta apuesta por vinos de alta expresión y calidad. Ofrece catas exclusivas en un entorno elegante, con vistas panorámicas en el corazón del Priorat. Sus vinos como La Basseta o La Creu Alta son un reflejo fiel del territorio.

Precio visita 35,00 €

visita 35,00 € Cata de 4 vinos: 35 €

Duración: 1 h / 2h

Idiomas de la visita: Catalán / Castellano / Inglés

Imagen del Mas Alta.Bodegas Mas Alta

Giol Porrera ( Porrera )

Una pequeña bodega familiar con un encanto rústico y auténtico, donde la estima por la tierra se transmite en cada copa. Giol Porrera ofrece catas personalizadas y una acogida próxima, con vinos elaborados artesanalmente y grande carácter.

Precio: 12,00 €

Duración: 1:30h

Idiomas de la visita: Catalán / Castellano / Inglés / Francés / Alemán

Imagen de la viñeda de Giol Porrera.Giol Porrera

Buil & Giné ( Gratallops )

Con una terraza icónica con vistas en el Priorat, esta bodega combina enoturismo y gastronomía. Además de las catas, ofrece experiencias como visitas al museo del vino y maridajes con productos locales. Vinos como el Giné Giné o Joan Giné son referentes.

Precio visita: 25,00 €

Duración de la visita: 2 h

Idiomas de la visita: Catalán / Castellano / Inglés / Italiano