La Feria del Vino de Tarragona vuelve a la plaza Corsini del 30 de mayo al 1 de Junio

La Plaza Corsini volverá a ser un año más el epicentro vinícola de los vinos DO Tarragona en la ciudad con la celebración de una nueva edición de la Feria del Vino. Del 30 de mayo al 1 de junio un total de catorce bodegas y seis puestos del Mercado Central ofrecerán sus propuestas gastronómicas y vinícolas en el marco de una de las ferias más icónicas y consolidadas de la ciudad.

El interior del Mercado Central de Tarragona ha sido el escenario de la presentación de los detalles de la edición 2025 de la Feria del Vino, que ha contado con la presencia de la presidenta de Mercados de Tarragona y consejera de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Tarragona, Montse Adan; y de la presidenta del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Tarragona, Maria Rosa Blanch.

La presidenta de Mercados y consejera de Comercio del Ayuntamiento de Tarragona, Montse Adan, ha destacado que «la Feria del Vino es una de aquellas citas ineludibles en nuestra ciudad, donde el patrimonio vinícola de nuestro territorio llena la Plaza Corsini durante tres días. Por Mercados de Tarragona es un placer darle apoyo un año más y hacer posible conjuntamente esta Feria organizada fantásticamente por la DO Tarragona. Gracias a las bodegas del territorio y a los puestos del Mercado Central por su esfuerzo e implicación con la Feria. Invitamos a todo el mundo a disfrutar del 30 de mayo al 1 de junio del ambiente festivo y gastronómico que cada año nos acerca la Feria de Vino de Tarragona».

Por su parte, la presidenta de la DO Tarragona, Maria Rosa Blanch, ha subrayado que «desde la DO Tarragona valoramos y agradecemos en Mercados de Tarragona la oportunidad que nos brinda un año más de acercarnos al público y ayudarnos a hacer que se conozcan de primera mano nuestros vinos y los suyos elaboradores. Se trata de una ocasión muy valiosa para contribuir a hacer que nuestras referencias estén presentes en el imaginario del público y puedan preguntar por ellas cuándo visiten los restaurantes y tiendas de la ciudad.»

Catorce bodegas y seis propuestas del Mercado Central

La Feria del Vino contará como es habitual con una oferta muy variada de vinos y gastronomía. Por una parte, el acontecimiento reunirá catorce bodegas de cuatro comarcas tarraconenses: Cava Vives Ambròs, Celler Pallarades, Celler Mas d'en Baiget, Mas Amfres, Celler Mas Bella, Molino de Rué, Vins Suñer, Celler Magrinyà Calaf, Cellers Blanch, Cellers Unió, De Muller, Vinícola y sección de crédito Sant Isidre de Nulles, Casa Vermouth Padró y Celler Mas del Botó. El precio del ticket de 5 degustaciones de vino y la copa será de 15 euros.

Por otra parte, la oferta de vinos de la feria se complementará con las propuestas culinarias de seis puestos del Mercado Central: Quesos Magda, Frutos secos Cristóbal, Carnisseria Meritxell, La Selecta, Cal Jan y Albert Ribot.

Horario de la Feria y actividades

La Feria del Vino DO Tarragona, que cuenta con la gestión técnica de la empresa de Mercados de Tarragona, estará abierta al público en horario de mañana y tarde: viernes 30 de mayo de 18.00 a 22.30h, sábado 31 de mayo de 11.00 a 15.00h y de 18.00 a 22.30h, y el domingo 1 de junio de 12.00 a 15.00h y de 18.00 a 22.00h.

El acto de apertura de la Feria tendrá lugar el viernes 30 de mayo a las 18.30h en Plaza Corsini y contará con la actuación musical de la soprano Helena Botella acompañada a piano y vuele por los músicos Albert Monyarc y Xavi Òdena.

Una de las novedades de las actividades vinculadas a la Feria de este año será el punto de venta y degustación de vinos DO Tarragona en el interior del Mercado Central los días 30 y 31 de mayo de 12.00 a 16.00h. Esta actividad, que coincidirá con el pistoletazo de salida de la 2.ª edición de la campaña de promoción del pescado de proximidad “Tú compras, nosotros cocinamos”!, cocinará de forma gratuita varias variedades de pescado comprado en el mercado durante los viernes y sábados de junio y julio.

El domingo 1 de junio al mediodía, el espacio de la Feria ha programado un concierto vermú a cargo de Luis Tello (One Man Band), quien interpretará versiones de grandes clásicos.

Actividades previas

Como es habitual, la Feria del Vino programa un conjunto de actividades previas al fin de semana. Por una parte, el miércoles 28 de mayo el Teatrillo de Serrallo acogerá la gala de entrega del concurso de vinos de la DO Tarragona, mientras que el 29 de mayo el Tarragona Espai Comerç contará con una cata de vinos DO Tarragona y showcooking a cargo de Pescado en el Plato, donde el público se encontrará con una propuesta gastronómica con pescado del territorio y vinos de la DO subrayando la unión de estos dos productos tan característicos de la zona.

También se han programado varias catas en pequeño formado en el Mercado Central de Tarragona los días 7, 13, 20 y 27 de mayo. Más información en https://dotarragona.cat/.