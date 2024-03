Es vino, es bueno, y se bebe en lata

Publicado por Cristina Serret Verificado por Creado: Actualizado:

Maruxa Roel es enóloga y trabaja en una bodega de Falset, en el Priorat. La idea de comercializar vino de calidad, envasado en lata, hacía tiempo que le rondaba por la cabeza. Hasta que un buen día dio el paso definitivo, incorporando al proyecto a su hermana Fátima, que es artista mutidisciplinar. Así nacía FuscoLusco, un vino que se comercializa envasado en lata. O, tal como las hermanas Roel lo definen, un Vinasso en lata.

FuscoLusco es un vino elaborado a partir de garnacha blanca de Falset. Cada lata contiene 250 ml (lo que equivaldría a una copa y media), y está pensado para ser conservado fresco, en la nevera. «Una de las cosas importantes de FuscoLusco es que hacemos el ciclo entero: cuidamos de la viña, elaboramos el vino y lo enlatamos», explica Maruxa. Pero la clave de todo, asegura la enóloga, «es superar la barrera mental de beber vino en lata».

Al final, explican las hermanas, «la pregunta que el consumidor se tiene que hacer es ¿Por qué no?». La respuesta, detallan, es que «el vino en lata no pierde calidad, es cómodo y ligero, y se enfría más deprisa. Además, el envase es reciclable». «Sabemos que abrir una botella de vino tiene una liturgia especial, pero hay ocasiones en que el cristal es un handicap», explican.

La idea de FuscoLusco es convertirse en el vino perfecto para momentos concretos, como festivales de música, salidas al aire libre o, simplemente, instantes en los que uno no quiere (o no puede) abrir una botella de vidrio. «Pensamos que es un proyecto de futuro. No somos las primeras, hay grandes bodegas que ya lo están trabajando, y también algunos otros pequeños elaboradores de la demarcación», explica Fátima.

El nombre, FuscoLusco, es una adaptación de la expresión gallega Lusco Fusco, que hace referencia a aquel instante justo antes del crepúsculo. «Es un vino para celebrar los momentos», insisten las hermanas. FuscoLusco se puede comprar a través de la página web de la empresa (https://www.fuscolusco.com/) y se puede degustar en algunos establecimientos de Tarragona.