És vi, és bo, i es beu en llauna

La Maruxa Roel és enòloga i treballa en un celler de Falset, al Priorat. La idea de comercialitzar vi de qualitat, envasat en llauna, feia temps que li rondava pel cap. Fins que un bon dia va fer el pas definitiu, incorporant al projecte la seva germana Fátima, que és artista mutidisciplinar. Així naixia FuscoLusco, un vi que es comercialitza envasat en llauna. O, tal com les germanes Roel el defineixen, un Vinasso en llauna.

FuscoLusco és un vi elaborat a partir de garnatxa blanca de Falset. Cada llauna conté 250 ml (el que equivaldria a una copa i mitja), i està pensat per ser conservat fresc, a la nevera. «Una de les coses importants de FuscoLusco és que en fem el cicle sencer: tenim cura de la vinya, elaborem el vi i l’enllaunem», explica la Maruxa. Però la clau de tot plegat, assegura l’enòloga, «és superar la barrera mental de beure vi en llauna».

Al final, expliquen les germanes, «la pregunta que el consumidor s’ha de fer és Per què no?». La resposta, detallen, és que «el vi en llauna no perd qualitat, és còmode i lleuger, i es refreda més de pressa. A més, l’envàs és reciclable». «Sabem que obrir una ampolla de vi té una litúrgia especial, però hi ha ocasions en què el vidre és un hàndicap», expliquen.

La idea de FuscoLusco és convertir-se en el vi perfecte per a moments concrets, com ara festivals de música, sortides a l’aire lliure o, simplement, instants en què un no vol (o no pot) obrir una ampolla de vidre. «Pensem que és un projecte de futur. No som les primeres, hi ha grans cellers que ja ho estan treballant, i també alguns altres petits elaboradors de la demarcació», explica la Fátima.

El nom, FuscoLusco, és una adaptació de l’expressió gallega Lusco Fusco, que fa referència a aquell instant just abans del crepuscle. «És un vi per celebrar els moments», insisteixen les germanes. FuscoLusco es pot comprar a través de la pàgina web de l’empresa (https://www.fuscolusco.com/) i es pot degustar en alguns establiments de Tarragona.