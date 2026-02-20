MUNICIPAL
El Ayuntamiento de Montblanc calcula que el robo de los grifos costará entre 4.000 y 5.000 euros
Aigües de Montblanc presenta una denuncia a los Mossos d'Esquadra y hace un llamamiento a la ciudadanía para investigar los hechos
El Ayuntamiento de Montblanc calcula que el robo de quince grifos de fuentes del municipio el miércoles pasado costará entre 4.000 y 5.000 euros en las arcas públicas. El concejal de servicios de mantenimiento y Aigües de Montblanc, Josep Ardila, destaca a ACN el «valor patrimonial» de algunos de los elementos sustraídos y avisa de que «será muy difícil volver a reparar con los grifos que había porque algunos ya no se fabrican».
La compañía de aguas ya ha presentado una denuncia a los Mossos d'Esquadra y hace un «llamamiento a la ciudadanía» para que aporte información para investigar los hechos. Desde el equipo de gobierno creen que los ladrones quieren vender los grifos de cobre al «mercado negro».
Conca de Barberà
Efe/ Redacció