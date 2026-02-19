SUCESOS
Acto vandálico en Montblanc: roban los grifos de una quincena de fuentes públicas
Algunos grifos han sido arrancados a pedradas, causando daños importantes en todo el sistema
El Ayuntamiento de Montblanc ha denunciado este jueves el robo de los grifos de una quincena de fuentes públicas del municipio, que han quedado inoperativas, y pide la colaboración ciudadana por si alguien tiene información de lo que ha pasado.
El consistorio señala, a través de sus redes sociales, que algunos grifos han sido arrancados a pedradas, causando daños importantes en todo el sistema, y lamenta que, en algunos puntos, el agua ha brotado hasta que los servicios de Aigües de Montblanc han podido cerrar las válvulas y «evitar un despilfarro mayor».
Las fuentes han quedado inoperativas y los técnicos están valorando los desperfectos y trabajando para recuperar el servicio lo más pronto posible.
El ayuntamiento asegura que condena «firmemente» estas actitudes que «estropean el mobiliario público y afectan a un servicio esencial para la ciudadanía». «Las fuentes son un bien común y tienen un coste de reparación que asumimos entre todos», añade.
Asimismo, pide la colaboración ciudadana: «Si alguien tiene información sobre los hechos, puede contactar con la Policía Local».