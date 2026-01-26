Detectan una rotura en la vía de tren de un pueblo de Tarragona: Adif reduce la velocidad a 80 km/h

Una rotura en la vía de alta velocidad al paso por l’Espluga de Francolí, en la Conca de Barberà, ha obligado a Adif a reducir la velocidad de los trenes a 80 km/h durante un tramo del recorrido. Según fuentes del Ministerio de Transportes, esta limitación es temporal y no pone en riesgo la seguridad de los convoyes, pero sí está generando retrasos importantes.

Este nuevo incidente se suma a la reducción de la velocidad de los trenes AVE o Iryo en varios tramos de la ruta entre Barcelona y Madrid, hecho que provoca que el trayecto dure hasta una hora más de lo previsto y que ha causado importantes retrasos durante todo el fin de semana.

Fondos del Ministerio de Transportes apuntan que fue el domingo por la noche cuando Adif recibió la notificación de un maquinista sobre la incidencia en l'Espluga de Francolí. Según el Ministerio, Adif movilizó “de forma inmediata” los equipos de mantenimiento, que revisaron el tramo e hicieron las primeras intervenciones para reparar el carril.

Por lo tanto, continúa el Ministerio, la circulación por este punto quedará reducida mientras no concluyen las tareas. El incidente en l'Espluga de Francolí se ha producido el mismo día en el que el servicio de Rodalies ha vuelto a restablecerse. Eso sí, la circulación se ha puesto en marcha tras suspenderse en hasta dos ocasiones por una incidencia en el centro de control de Adif.