Brujas, tarot y magia: un pueblo se convierte en un mundo encantado a dos horas de Tarragona

En Centelles, un municipio a un par de horas de la ciudad de Tarragona, la tradición de las brujas se convierte en protagonista durante el Cau de Bruixes, que se celebra este fin de semana. La fiesta convierte el municipio en un pueblo lleno de brujas, brujos y hechizos, inspirada en el dicho popular “De Centelles, bruixes totes elles”.

El programa incluye teatro en la calle, música en directo, rutas temáticas, talleres para toda la familia y un mercado mágico donde se pueden adquirir productos esotéricos, gastronómicos y de herboristería. Los visitantes también podrán asistir al aquelarre y baile de brujas, participar en lecturas de tarot y disfrutar de representaciones que cuentan leyendas sobre mujeres perseguidas por su conocimiento ancestral.

Uno de los momentos más esperados es la proclamación de la Bruja del Año, que reconoce a una mujer del municipio por su aportación cultural, social o asociativa, premiando su impacto en la comunidad local. La fiesta anima a todos los asistentes a vestirse de brujas y brujos para recorrer el municipio y vivir una experiencia inmersiva y familiar.

Para quienes viajan desde Tarragona, la manera más rápida de llegar a Centelles es en coche, en un trayecto de algo menos de 2 horas por la AP-7. También hay opciones en tren y autobús, aunque requieren transbordos desde Barcelona o Vic para llegar a Centelles.