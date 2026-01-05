Primeras afectaciones en las carreteras tarraconenses por la nieve

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

La carretera C-14 ha estado cortada durante un buen rato al término municipal de Solivella (Conca de Barberà) por la presencia de un importante grosor de nieve a la calzada. Los puntos kilométricos afectados son del 50 al 57 en ambos sentidos. Ahora ya está reabierta a la circulación pero hay que llevar cadenas entre Solivella y Ciutadilla.

De momento, es la única vía de la demarcación de Tarragona afectada por la nieve de la borrasca Francis, que está dejando blanqueados varios municipios de la provincia.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activado la alerta amarilla por riesgo moderado por nieve en las comarcas del Baix Camp, la Conca de Barberà, el Alt Camp, el Priorat, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Montsià y la Terra Alta. Aunque el Tarragonès y el Baix Penedès no se incluyen en la alerta, también existe la posibilidad de que nieve. La cota de nieve se situará en torno a los 200 metros, aunque localmente podrá verse nevar en cualquier cota.