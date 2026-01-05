La nieve llega a diferentes puntos del Camp de Tarragona

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Reus, Montblanc, l'Hospitalet de l'Infant, Cambrils, Vila-seca, l'Espluga de Francolí, Tortosa, La Fatarella, Figuerola del Camp, Valls o Vilanova de Prades han sido algunos de los puntos del Camp de Tarragona donde la nieve ha hecho acto de presencia durante esta madrugada del lunes. La masa de aire frío de la borrasca Francis ya ha empezado a blanquear algunos puntos del territorio.

En Reus, Cambrils y Vila-seca han caído algunos copos débiles, mientras que en algunos municipios de la Conca de Barberà y del Baix Camp la nieve ha empezado a cuajar y blanquear el paisaje. La nieve también ha llegado a Vallmoll, los Pallaresos, en les Borges del Camp, en Riudecols, en el Coll de Lille, en Flix, entre otros.

EnTarragona, la nieve se ha hecho esperar y no ha sido hasta las 10 horas cuando han caído los primeros copos de baja intensidad. La nieve está dejando una buena estampa por el territorio y las redes sociales se han llenado de instantáneas y videos del episodio inaudito.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activado la alerta amarilla por riesgo moderado por nieve en las comarcas del Baix Camp, la Conca de Barberà, el Alt Camp, el Priorat, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Montsià y la Terra Alta. Aunque el Tarragonès y el Baix Penedès no se incluyen en la alerta, también existe la posibilidad de que nieve. La cota de nieve se situará en torno a los 200 metros, aunque localmente podrá verse nevar en cualquier cota.

A partir del lunes por la tarde la alerta desaparece a la demarcación, pero se mantiene en varias comarcas de Cataluña. El martes, aunque se prevé un día soleado, el Meteocat activará el aviso por frío, que afectará al Baix Camp, el Priorat, la Conca de Barberà y el Alt Camp.

Protección Civil pide prudencia en los desplazamientos

El jefe de guardia de Protección Civil, Xavier Masramon, ha asegurado en declaraciones a 3Cat que las nevadas se intensificarán durante la mañana y que las temperaturas mínimas serán al final del día. Masramon ha recomendado revisar estufas y calderas para evitar incidentes y ha pedido a la ciudadanía tener especial prudencia en los desplazamientos esta tarde para ir a las cabalgatas de Reyes.

Protección Civil también pide consultar el estado meteorológico y del tráfico antes de los desplazamientos y llevar equipación adecuada en el vehículo -depósito lleno, cadenas o el móvil cargado- por si se encuentran incidencias.