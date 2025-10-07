El Ayuntamiento de Montblanc mantendrá la bonificación del IBI para placas solares a los vecinos que la tienen concedida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El gobierno del Ayuntamiento de Montblanc ha dado un paso atrás y, finalmente, mantendrá la bonificación del IBI por la instalación de placas solares a los vecinos que ya la teníen concedida. El gobierno ha encontrado una manera alternativa para compensar estas bonificaciones que ya estaban concedidas y poder mantenerlas hasta los 5 años, que es lo contempla la ordenanza. Ha sido gracias a la no solicitud de un anticipo de BASE, a la previsión de la cancelación de una póliza de crédito, además de otras medidas como la previsión de nuevos ingresos extraordinarios, y de una mayor contención del gasto.

Se ha decidido, pues, mantener la bonificación a la ciudadanía que ya disfrutaba, pero a partir de ahora no se darán nuevas. El gobierno cree firmemente en las energías renovables y al trabajar hacia una energía cada vez más verde, pero cree que tienen que ser las administraciones superiores las que ayuden a la ciudadanía a instalar placas solares. «Los Ayuntamientos estamos cada vez más tensionados, soportando un conjunto de gastos muy elevados sin que aumente el apoyo de las administraciones superiores, y no nos podemos permitir bonificaciones de este tipo si queremos mantener todos los servicios públicos que prestamos. Sí que se seguirá bonificando el impuesto de obras por aquellos vecinos que pidan la licencia para la instalación de placas solares en su casa», han añadido en un comunicado.

La situación económica del Ayuntamiento de Montblanc, a pesar de haber mejorado los últimos dos años, es todavía muy complicada. El gobierno actual se va encuentra en una situación financiera muy complicada cuando accedieron al gobierno hace dos años. Eso obligó al actual equipo de gobierno a pedir un préstamo de 1,8 millones de euros para poder pagar la deuda que arrastraba el Ayuntamiento de Montblanc. Un préstamo que se concedió hace unas semanas y que se tendrá que volver.

Una de las medidas para poder obtener mayores ingresos era, precisamente, eliminar la bonificación del IBI para placas solares. El gobierno, sin embargo, ha considerado que los vecinos que ya la tenían concedida no se tenían que ver perjudicados, así que mantendrán esta bonificación del 50% del IBI.