El pueblo de Tarragona donde se puede comer una de las mejores carnes a la brasa de Cataluña

En el corazón de la Conca de Barberà, una comarca donde la historia medieval se mezcla con la cultura vinícola y la arquitectura modernista, se encuentra un pueblo que sorprende a quien lo visita. Santa Coloma de Queralt, discreto en los mapas turísticos, se ha ganado una merecida reputación entre los amantes de la cocina tradicional gracias a un restaurante familiar con más de 75 años de trayectoria: el Hostal Colomí.

Este establecimiento, recomendado por la Guía Michelin, combina la hospitalidad rural con una oferta gastronómica centrada en el producto de proximidad. Al frente de la cocina están las hermanas Nati y Rosita Camps, quienes mantienen viva la tradición familiar desde que sus abuelos fundaron el hostal en 1947. Su propuesta gira en torno a una parrilla vista, donde se elaboran carnes a la brasa con ingredientes locales como el azafrán, las setas de temporada o las legumbres de cultivo propio.

La experiencia en el Colomí va más allá del sabor: es un regreso a la cocina de siempre, con platos de cuchara, pucheros catalanes y un ambiente que invita a quedarse. La atención cercana y una filosofía basada en el “producto, raíces y recuerdo” han hecho del restaurante una parada imprescindible para quienes recorren la Ruta de las Catedrales del Vino o exploran los paisajes de la Conca.

El pueblo, por su parte, también merece una visita pausada. Santa Coloma de Queralt conserva un legado patrimonial notable, desde su castillo palacio hasta el retablo gótico de Sant Llorenç y el antiguo barrio judío. Además, su entorno natural, entre campos de cereales y bosques de la cordillera prelitoral, lo convierte en un destino ideal para senderistas, ciclistas y viajeros culturales.

Quienes planeen una escapada desde Tarragona capital, lo tienen fácil. En apenas una hora en coche por la A-27, la C-14 y la C-241d, se llega a este municipio rodeado de naturaleza y patrimonio, ideal para desconectar y dejarse sorprender. Especialmente si el plan incluye sentarse a la mesa del Colomí y descubrir por qué en este pueblo se sirve una de las mejores carnes a la brasa de Cataluña.