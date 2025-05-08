El restaurante más curioso de Montblanc: una antigua farmacia reconvertida en un templo de tapas y vinos

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

En el corazón del casco histórico de Montblanc, uno de los municipios más emblemáticos de Tarragona, una antigua farmacia cobró una nueva vida transformándose en uno de los espacios gastronómicos más originales de la provincia. Se trata de Cúmul, un restaurante situado en la calle del Ducat, número 1, que combina cocina de autor, compromiso social y sostenibilidad en un entorno donde la historia y la modernidad conviven con naturalidad.

La reconversión del local no fue tarea fácil. El proyecto se levantó sobre tres pilares: economía, sostenibilidad y creatividad. Desde el diseño del espacio hasta el mobiliario, todo se pensó para mantener el espíritu del lugar original, dándole al mismo tiempo un giro contemporáneo. Uno de los ejemplos más claros es el uso de sillas reutilizadas provenientes de un centro ocupacional en Molins de Rei, lo que permitió colaborar con un proyecto social y sumar valor al concepto del restaurante.

El equipo que lidera Cúmul es joven, apasionado y con ganas de romper moldes. Esa energía se traduce directamente en su carta: una propuesta gastronómica basada en tapas creativas y vinos con carácter, donde cada plato refleja una visión moderna y consciente de la cocina. Algunas de las especialidades más celebradas son las croquetas caseras, las bravas reinterpretadas, el tartar de remolacha, el canelón de pollo, el hummus de berenjena o la alcachofa confitada.

El propio restaurante se define como «un cúmulo de tardes descafeinadas, de cervezas sin gracia, de vinos que quieren expresarse, de gente que quiere reencontrarse, de cosas por descubrir. Al fin y al cabo, el cúmulo de muchas cosas provoca cambios».

Además de su acogedor comedor principal, Cúmul cuenta con un salón privado con capacidad para 40 personas, perfecto para celebraciones y reuniones de grupo. También ofrecen menús especiales para grupos, lo que lo convierte en una opción versátil para todo tipo de ocasiones.

Cúmul abre sus puertas de jueves a domingo. Los jueves el horario es de 12:30 a 17:00 y de 20:00 a 24:00, mientras que los viernes se puede disfrutar de su cocina de 13:00 a 17:00 y de 20:00 a 24:00. Los sábados amplían el horario, abriendo de 12:00 a 17:00 y por la noche desde las 20:00 hasta la 1:00. Los domingos solo abre al mediodía, de 12:00 a 17:00. Los lunes, martes y miércoles permanece cerrado.