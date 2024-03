Gavaldà y Chaves en versión acústica sobre piedra

Publicado por Cristina Serret Verificado por Creado: Actualizado:

Ahora hace unos meses, la Generalitat de Catalunya concedió al Ayuntamiento de Montblanc la concesión oficial de uso de la antigua iglesia de Sant Francesc y su entorno por un plazo de 30 años. La intención del consistorio de Montblanc, explica el alcalde Oriol Pallissó, «es conseguir subvenciones que nos permitan acabar de adecuar el espacio a los usos que le damos». Este antiguo convento ha acogido desde conferencias a ferias, pasando por cenas o incluso pasajes del terror. «En este espacio, incluso las cosas más pequeñas tienen un valor especial», subraya al alcalde. El Convento también ha sido escenario de conciertos memorables, como algunos de los protagonizados en el marco del Festival Jordi Savall. «Cuando se dan conciertos, si los artistas lo saben aprovechar y lo sonorizan con la mayor delicadeza, el resultado es un marco incomparable para la música», asegura Pallissó.

La iglesia de Sant Francesc.CS

Este próximo sábado Lluís Gavaldà y Joan-Pau Chaves tendrán la oportunidad de estrenarse en este escenario, ya que por primera vez actuarán en Sant Francesc, en el marco de la gira Sona la cançó. «Una de las cosas que teníamos más claras cuando pensamos el proyecto es que queríamos evitar tocar en entoldados o en pabellones mal sonorizados, que es una de las cruces que te tienes que tragar cuando te dedicas a tocar por los pueblos», explica Gavaldà. «Lo hemos conseguido y estamos actuando en lugares de aquellos que te inspiran antes de empezar. Estoy convencido de que este será uno».

«Siempre he pensado que las iglesias tienen un poso que va más allá de su función religiosa», explica el de Constantí. «Hasta el punto que, siempre que giramos, si veo una, tengo que entrar. En casa se ríen y me dicen que es porque fui en una escuela del Opus. Pero no es eso... Es que las iglesias me hacen sentir calma. Y me emociona pensar que allí deben haber pasado cosas importantes, momentos de aquellos que te quedan de por vida, o que se han pedido muchos deseos».

A Sona la cançó Gavaldà y Chaves repasan en formato acústico las canciones más amadas de su cancionero personal. Fruto de esta gira, el pasado mes de enero presentaron un tema inédito, Meva, que se podrá escuchar durante el espectáculo. «Meva ha tenido una cogida entrañable. Queríamos hacer una pieza que nos enseñara, que tuviera una personalidad propia diferenciada de los otros proyectos que hacemos», detalla Gavaldà, que explica que la idea era «construir una miniatura muy desnuda y de temática adulta». Ahora, con cerca de tres meses de rodaje, el dúo admite «sentirse maravillado» por el recibimiento que están teniendo, tanto del sencillo como del concierto: «Muchas veces nos obsesionamos con la cantidad de conciertos que damos, sin darnos cuenta de que lo más importante es el regusto que dejas en la gente. Este año, además de llenar en todas partes, estamos encontrando una enorme complicidad con el público, que ha visto que el espectáculo es una apuesta lúdica sobre el poder de las canciones y los hilos invisibles que las unen».

Les entradas para el concierto del 23 de marzo en Montblanc se pueden comprar a través de Codetickets.