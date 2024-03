Gavaldà i Chaves en versió acústica sobre pedra

Ara fa uns mesos, la Generalitat de Catalunya va concedir a l’Ajuntament de Montblanc la concessió oficial d’ús de l’antiga església de Sant Francesc i el seu entorn per un termini de 30 anys. La intenció del consistori montblanquí, explica l’alcalde Oriol Pallissó, «és aconseguir subvencions que ens permetin acabar d’adequar l’espai als usos que li donem». Aquest antic convent ha acollit des de conferències a fires, passant per sopars o fins i tot passatges del terror. «En aquest espai, fins i tot les coses més petites tenen un valor especial», subratlla l’alcalde. El Convent també ha sigut escenari de concerts memorables, com alguns dels protagonitzats en el marc del Festival Jordi Savall. «Quan s’hi fan concerts, si els artistes ho saben aprofitar i ho sonoritzen amb la major delicadesa, el resultat és un marc incomparable per a la música», assegura Pallissó.

L’església de Sant Francesc.CS

Aquest pròxim dissabte Lluís Gavaldà i Joan-Pau Chaves tindran l’oportunitat d’estrenar-se en aquest escenari, ja que per primer cop actuaran a Sant Francesc, en el marc de la gira Sona la cançó. «Una de les coses que teníem més clares quan vam pensar el projecte és que volíem evitar tocar en envelats o en pavellons mal sonoritzats, que és una de les creus que t’has d’empassar quan et dediques a tocar pels pobles», explica Gavaldà. «Ho hem aconseguit i estem actuant en llocs d’aquells que t’inspiren abans de començar. Estic convençut que aquest en serà un».

«Sempre he pensat que les esglésies tenen un pòsit que va més enllà de la seva funció religiosa», explica el de Constantí. «Fins al punt que, sempre que tombem, si en veig una, hi he d’entrar. A casa se’n riuen i em diuen que és perquè vaig anar a una escola de l’Opus. Però no és això… És que les esglésies em fan sentir calma. I m’emociona pensar que allà hi deuen haver passat coses importants, moments d’aquells que et queden per tota la vida, o que s’hi han demanat molts desitjos».

A Sona la cançó Gavaldà i Chaves repassen en format acústic les cançons més estimades del seu cançoner personal. Fruit d’aquesta gira, el passat mes de gener van presentar un tema inèdit, Meva, que es podrà escoltar durant l’espectacle. «Meva ha tingut una collida entranyable. Volíem fer una peça que ens ensenyés, que tingués una personalitat pròpia diferenciada dels altres projectes que fem», detalla Gavaldà, que explica que la idea era «construir una miniatura molt despullada i de temàtica adulta». Ara, amb prop de tres mesos de rodatge, el duet admet «sentir-se meravellat» per la rebuda que estan tenint, tant del senzill com del concert: «Moltes vegades ens obsessionem amb la quantitat de concerts que fem, sense adonar-nos que el més important és el regust que deixes en la gent. Enguany, a més d’omplir a tot arreu, estem trobant una enorme complicitat amb el públic, que ha vist que l’espectacle és una juguesca lúdica sobre el poder de les cançons i els fils invisibles que les uneixen».

Les entrades per al concert del 23 de març a Montblanc es poden comprar a través de Codetickets.