Bajan un 6% la accidentalidad y los hechos delictivos en Cambrils durante el 2025

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La Junta Local de Seguridad de Cambrils ha destacado la bajada de la accidentalidad y de los hechos delictivos registrados los 2025, que en los dos casos ha sido un 6% menos respecto el año anterior. En el caso de la Policía Local, los agentes hicieron un total de 29.343 servicios, que suponen un aumento de la actividad policial del 5% respecto el año 2024.

El alcalde de Cambrils, Oliver Klein, acompañado del concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Martínez, ha presidido este mediodía la reunión anual que sirve para evaluar los datos de seguridad del último año, analizar las perspectivas de futuro y coordinar y planificar las actuaciones conjuntas entre los diferentes cuerpos policiales.

El encuentro ha contado con la participación de la delegada del gobierno de la Generalitat en Tarragona, Lucia López Cerdan; el jefe de la Policía Local de Cambrils, Carles Besora; el director de los Servicios Territoriales de Interior en Tarragona, Carlos López; el intendente de la Región Policial del Camp de Tarragona de los Mossos, Lleonart Ballesta; la jefa de la Comisaría de Cambrils, Carme Domènech; el inspector jefe de la Policía Nacional en Reus, Antonio Martin; el comandante en jefe de operaciones de la comandancia de la Guardia Civil en Tarragona, Héctor Muñoz, y otros mandos de la Policía Local, los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil.

En el transcurso de la reunión, los diferentes cuerpos han valorado varias acciones para mejorar la seguridad. Actualmente la movilidad es un tema de gran importancia en Cambrils con motivo de las obras públicas existentes y previstas en vías importantes, así como el nuevo eje del tranvía. Según los datos registrados, durante el 2025 ha habido un total de 20.214.880 movimientos de entrada y salida a la ciudad.

Con respecto al tráfico, este 2025 se han llevado a cabo 242 campañas preventivas de tráfico, se han realizado 1.681 actuaciones de regulación de tráfico en entornos escolares y entre la Policía Local y el Servei Català de Trànsit se han interpuesto más de 10.000 denuncias. Por su parte, durante el año 2025 la Policía Administrativa ha realizado cerca de un millar de actuaciones.

Por otra parte, Protección Civil ha realizado 224 actuaciones por fenómenos meteorológicos: 45 por lluvias intensas y 179 por viento fuerte.

En el ámbito asistencial, la Policía Local ha realizado más de 3.000 actuaciones, entre las que predominan los seguimientos y vigilancia, pero también destacan el auxilio y asistencia a personas, la atención social, los conflictos familiares, los menores, la violencia doméstica, las personas mayores, o el síndrome de diógenes.

Otro tema importante ha sido la venta ambulante irregular y la coordinación de las estrategias y acciones entre los diferentes cuerpos de seguridad para afrontar de manera conjunta esta problemática recurrente del verano. Durante el 2025 se han realizado dispositivos conjuntos, dispositivos extraordinarios semanales desde abril hasta noviembre, actuaciones preventivas y reactivas, colaboraciones en la investigación con el resto de fuerzas de seguridad.