Cambrils «redoblará» la presión al top manta: «obstáculos» en el paseo a partir de Semana Santa

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Cambrils «redoblará» la presión al top manta este año y volverá a poner «obstáculos» en el paseo coincidiendo con Semana para evitar este fenómeno. El alcalde del municipio, Oliver Klein, ha explicado que «se continuará» con «la estrategia» iniciada el año pasado y ha adelantado que los cuerpos policiales también «actuarán por la noche».

En otro orden, en un encuentro con los medios de comunicación, el alcalde ha comentado que no está satisfecho con el actual servicio de recogida de la basura. «Cada día me tengo que enfadar porque no todo está al nivel que me gustaría», ha exclamado mientras recordaba que «tiene que estar encima en cada momento». Por eso, el Ayuntamiento ha encargado un estudio a una empresa privada para decidir el futuro modelo de recogida.

En un encuentro con periodistas de varios medios de comunicación este lunes por la mañana, Klein ha explicado que los próximos días se celebrará una junta local de seguridad para abordar el top manta a las puertas del inicio de la temporada turística. Ha destacado la «colaboración» de los cuerpos policiales a la hora de abordar esta cuestión. «La estrategia iniciada el año pasado se continuará o se redoblará», ha apuntado. También ha destacado que «la franja que más nos cuesta es por la noche». Por eso, ha insistido que «se actuará» por la noche.

Ha explicado que el Ayuntamiento volverá a instalar «obstáculos» en el paseo para evitar que se instalen los vendedores. Así, ha insistido en el trabajo «preventivo». «Cuanto antes empecemos, antes entenderán que esta práctica ilícita no la queremos ni la respetaremos en el municipio», ha espetado.

Contrato de la basura

El alcalde de Cambrils también ha señalado que no está satisfecho con el actual servicio de recogida de la basura. El contrato se prorrogó el año pasado por dos años más y Klein ha indicado que se ha encargado un estudio a una empresa privada para analizar el modelo de futuro. «El contrato anterior se había quedado pequeño, hay que redefinirlo y también el modelo de gestión», ha señalado.

Desde hace veinte años, el servicio va a cargo de Secomsa Cambrils. El alcalde asegura que «hay de estar encima en cada momento» y que «se enfada cada día» porque «no está al nivel» que le gustaría. «No se puede trabajar de esta manera», ha dicho.

Transformación urbana

Klein también ha destacado la transformación urbana del municipio. De momento se han iniciado las obras para pacificar la antigua N-340, la avenida del Baix Camp con un presupuesto de tres millones de euros y un plazo de ejecución de ocho años. Por otro lado, el alcalde ha apuntado que están trabajando en el proyecto de remodelación de la avenida Diputació, el tramo de paseo que va desde el puerto y hasta Salou.

Klein optará a la reelección

En otro orden, Klein ha explicado que optará a la reelección como cabeza de lista de Nou Moviment Ciutadà per Cambrils (NMC). En caso de salir escogido, sería su quinto mandato. Klein ha comentado que hace falta «conocimiento y estabilidad» para «ordenar los retos» del municipio.