La influencer de Tarragona que peleará en La Velada del Año VI de Ibai Llanos

La influencer Clara Merino, conocida en redes sociales como Clersss, participará en la próxima edición de La Velada del Año VI, el popular evento de boxeo entre creadores de contenido organizado por Ibai Llanos. La joven, originaria de Cambrils, será una de las protagonistas del espectáculo, que se celebrará el 25 de julio y reúne a algunos de los influencers más conocidos del panorama digital.

Con una comunidad de seguidores que suma millones de usuarios en redes sociales, Clersss se ha convertido en una de las creadoras de contenido más virales del momento. Su estilo cercano, basado en el humor, las reflexiones sobre la vida cotidiana y vídeos espontáneos, le ha permitido conectar con un público joven.

El salto al ring ha sorprendido a muchos de sus seguidores, ya que el contenido de la influencer está principalmente relacionado con el lifestyle y el entretenimiento digital. En La Velada del Año VI, Clersss se enfrentará a la creadora mexicana Natalia MX, en el que será su primer combate de boxeo.

Nacida en Cambrils en 2001, Clara Merino empezó a ganar popularidad en redes sociales hace varios años con vídeos sencillos pero muy identificables. Desde entonces ha colaborado con distintas marcas y proyectos digitales, consolidándose como una de las influencers catalanas con mayor proyección. Ahora, su participación en el evento de Ibai Llanos la llevará a un nuevo escenario: el ring.