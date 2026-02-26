Encuentran una solución para recuperar Meteoprades: 30 estaciones y webcams para ver el tiempo

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

La web Meteoprades podría volver a estar en funcionamiento en breve. El portal desde donde se podía visualizar en tiempo real 30 estaciones meteorológicas y webcams de las Montañas de Prades ha comunicado que han encontrado una posible solución y que «se está intentando reanudar la actividad con la ayuda de las Instituciones, que están poniendo los recursos necesarios», según anuncian en un mensaje en la misma web. Sin embargo, de momento, han descartado hablar de plazos.

El mensaje, que también han difundido en las redes sociales, ha recibido un alud de respuestas de alegría, ya que miles de personas se conectaban al portal para ver el tiempo en Prades, e incluso, para disfrutar de la primera nevada en el Baix Camp. Según uno de sus impulsores, Eduard Marimon, han llegado a tener picos de cerca de 40.000 personas.

El servicio de webcams lo pusieron en marcha Marimon junto con su compañero de servicio, Robert Anglès, en enero de 2010. Pero con el paso del tiempo los dos reconocieron que ya no daban alcance, ya que «mantener Meteoprades es mucho trabajo», por lo que buscaban a alguien que tomara el relevo.

El relevo no llegó y la primera semana de noviembre las cámaras de Meteoprades dejaron de funcionar dejando huérfanos a miles de ciudadanos que entrában para disfrutar del paisaje. Ahora, su retorno podría estar mucho más cerca.

Meteoprades dispone de una extensa red de estaciones meteorológicas y webcams (32 y 29, respectivamente), repartidas por los municipios de las Montañas de Prades y también algún otro que queda fuera del umbral.