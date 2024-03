Meteoprades busca quien tome el relevo

Publicado por Cristina Serret Verificado por Creado: Actualizado:

Durante la última nevada que afectó al Camp de Tarragona, el pasado 3 de marzo, más de 7.000 personas se conectaron a las cámaras de Meteoprades para ver la nieve en las Muntanyes de Prades. Y este no es el máximo, porque han llegado a tener picos de cerca de 40.000 personas, explica Eduard Marimon.

Él es uno de los dos miembros que mantienen en funcionamiento este servicio, que dispone de una extensa red de estaciones meteorológicas y webcams (32 y 29, respectivamente), repartidas por los municipios de las Muntanyes de Prades. Meteoprades nacía en enero de 2010.

Catorce años después, Eduard y su compañero de servicio, Robert Anglès, sienten que necesitan encontrar a alguien que les tome el relevo: «Tanto Robert como yo nos estamos haciendo mayores, y ya no damos abasto. Mantener Meteoprades es mucho trabajo, y nosotros ya no somos los de hace quince años», explica Eduard. Su trabajo, detalla, consiste en mantener en servicio las estaciones meteorológicas y las webcams, así como la recogida de datos. Todo, asegura, lo hacen de manera voluntaria y como trabajo complementario a sus profesiones.

Y los números, admite Eduard, no acaban de salir: «Ahora los ayuntamientos nos ayudan y hemos conseguido acabar el año más o menos equilibrados, pero siempre acabamos poniendo algo. Y eso, al final, no es sostenible». Ahora, mirando en perspectiva, Eduard admite que «quizás nos ha faltado alguna persona especialista en marketing que nos hubiera ayudado a vender mejor el proyecto».

Sea como sea, la perspectiva es que, dentro de pocos años, si nadie les pide continuar, Meteoprades podría ser historia. «En principio me prejubilaré a finales de año. Eso quiere decir que podría tener más tiempo para dedicar a Meteoprades, pero la verdad es que me costará», confiesa Eduard.

También asegura que todo este tiempo han trabajado porque sienten que «hay mucha gente que nos sigue y lo utiliza», pero también avisa de que ha llegado el momento que lo coja alguien más. «Para hacer este trabajo no hay que tener grandes conocimientos, sólo poner un poco de interés y de ganas, y estar dispuesto a dedicar horas».

Antes de cerrar del todo, sin embargo, Eduard querría acabar un proyecto que hace tiempo que le ronda: «Empecé a escribir un libro, no sólo de la evolución del proyecto de Meteoprades, sino también sobre el clima de las Muntanyes de Prades. Me gustaría acabarlo algún día, porque incluirá muchos datos que no se tendrían que perder».