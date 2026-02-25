Convocan una concentración contra la implantación de seis aerogeneradores en Montbrió

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

El GEPEC y Unió de Pagesos avisan de que el Plan Territorial Sectorial para la Implantación de las Energías Renovables en Cataluña (PLATER) impulsado por la Generalitat de Catalunya será una «estocada de muerte» a la actividad agraria del Baix Camp.

El presidente del GEPEC, Xavi Jiménez, ha lamentado que la planificación del Gobierno «consolide y oficialice el modelo que tenemos ahora» y ha advertido que «vulnera» la ley de cambio climático. Ha insistido en que la energía se tiene que producir en lugares artificializados y cerca de los lugares de consumo. Durante una rueda de prensa, la Plataforma Aturem els Molins ha explicado que están organizando una concentración contra la implantación de seis aerogeneradores en el Baix Camp el 22 de marzo en Montbrió del Camp.