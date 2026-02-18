Una de las pastelerías más 'top' de Cataluña llega a Cambrils: viral por sus croissants gigantes

La pastelería Xocosave, una de las más galardonadas de Cataluña, abrirá muy pronto un nuevo local en Cambrils, según ha informado La Ciutat. El establecimiento estará ubicado en la renovada Rambla Jaume I, uno de los espacios comerciales más importantes del municipio.

Xocosave cuenta con un sólido historial de premios y reconocimientos. Entre ellos se incluyen la Fava de Cacau, que la sitúa entre las 50 mejores pastelerías de Cataluña por séptimo año consecutivo, y el galardón al mejor panettone de España, obtenido en 2020.

De esta pastelería, por ejemplo, se han hecho virales sus croissants XXL, que arrasan en redes sociales por su tamaño gigante. La pastelería ofrece una amplia gama de sabores de sus croissants, desde los clásicos de mantequilla y chocolate hasta combinaciones especiales como kinder bueno, Oreo o Baileys, pasando por cremosos de mascarpone y cheesecake, y versiones de fruta como plátano con chocolate o mango.

Además de los croissants, la pastelería, fundada en 1880, también se ha hecho famosa por sus panettones artesanos, que en 2020 fueron reconocidos como los mejores de España, y por obtener un Solete Repsol ese mismo año. También destacan sus cocas y un servicio de catering que lleva la repostería a eventos familiares y corporativos.

Además, el nuevo local también supondrá una oportunidad de empleo, ya que la pastelería ha iniciado un proceso de selección de personal para incorporarse al proyecto. Los interesados pueden enviar su currículum a pastisseria@xocosave.com.

Aunque aún no se ha detallado la fecha exacta de inauguración, en el aparador del local donde se instalarán, Xocosave ha dejado el siguiente mensaje: “pronto abriremos puertas para compartir contigo nuestros cruasanes artesanos, pasteles de autor, chocolates y delicatessens dulces".