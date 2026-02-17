El municipio de Tarragona con más Soles Repsol: 3 restaurantes que no te puedes perder en 2026

Cambrils encabeza la lista de Soles Repsol en Tarragona, con hasta tres restaurantes galardonados: Can Bosch, Miramar y Rincón de Diego. Estos locales destacan por su cocina mediterránea de calidad, creatividad y el uso de productos locales, consolidando a esta municipio como epicentro gastronómico de la provincia y también del país.

Con dos restaurantes destacan la ciudad de Tarragona con El Terrat y AQ, Reus con Ferran Cerro y Cervus, y Ulldecona con Les Moles -con dos Soles- y L’Antic Molí. Otros restaurantes que han recibido este reconocimiento son Citrus del Tancat en Alcanar, Quatre Molins en Cornudella de Montsant, Quintaforca en Nulles, El Celler d'en Joan Pamies en Riudoms, Deliranto en Salou y Villa Retiro en Xerta -con dos Soles-.

Así pues, en total, la demarcación cuenta con 13 restaurantes con un Sol Repsol y 2 con dos Soles. Además de los Soles, la provincia mantiene un centenar de locales con Soletes Repsol y 25 restaurantes en la categoría de recomendados, reflejando la amplitud de la oferta gastronómica.