Mapa de viento en Tarragona: se reactivan las alertas para este lunes

El Servicio Meteorológico de Cataluña ha actualizado este domingo el aviso de situación meteorológica de peligro por viento en varias comarcas del país. En la demarcación de Tarragona, la situación se complicará especialmente este lunes, con avisos activos en varias comarcas.

Según el Meteocat, el episodio se alargará desde este domingo a las 07.00 horas hasta el martes a la 01.00 horas, con la posibilidad de rachas máximas que pueden superar los 25 metros por segundo. El grado de peligro máximo previsto es de 2 sobre 6.

Lunes, afectación en cinco comarcas tarraconenses

De cara al lunes, el aviso amarillo por viento moderado estará activo entre las 06.00 y las 00.00 horas en las comarcas del Baix Camp, el Tarragonès, el Alt Camp, la Conca de Barberà y el Baix Penedès. En todos estos casos, el nivel de peligro será moderado (2/6).

Les autoridades recomiendan extremar las precauciones, especialmente en actividades al aire libre, en la carretera y en zonas elevadas o expuestas al viento donde las rachas pueden ser más intensas.

Con respecto a este domingo, la alerta por viento queda restringida al Baix Camp y al Baix Penedès, también con grado de peligro moderado. En el resto de comarcas de la demarcación no hay, de momento, avisos activos.