Quema un camión que transportaba cajas de ropa en la AP-7 en Cambrils

Los Bombers de la Generalitat han trabajado a primera hora del miércoles en un incendio de un camión en la AP-7 de Cambrils. El aviso a llegado a las 06.24 horas y han trabajado cinco dotaciones de Bombers de la Generalitat.

El fuego ha quemado la tractora de un camión, que transportaba cajas de ropa. La rapidez de los bomberos para extinguir el incendio ha ayudado a que no afectara a la carga del interior de la caja del camión. Tampoco se ha propagado a la masa forestal próxima. Ninguna persona ha resultado herida.

Como consecuencia del incendio se ha cortado un carril de la AP-7 en sentido Barcelona y hay retenciones de unos tres kilómetros.